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Hà Nội: Tìm người chứng kiến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường Văn Tiến Dũng

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P.V

ANTD.VN - Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội thông báo tìm người chứng kiến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường Văn Tiến Dũng. 

Khoảng 13h50 ngày 26-4-2026, Công an phường Tây Tựu nhận được tin từ người dân báo có 01 nam thanh niên điều khiển xe máy bị tai nạn tử vong tại đường Văn Tiến Dũng thuộc TDP Phúc Lý 3, phường Tây Tựu, Hà Nội.

Hiện tại Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hà Nội (Công an phường Tây Tựu) đang thụ lý vụ việc trên.

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Hiện trường vụ tai nạn

Để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn theo đúng quy định của pháp luật, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đề nghị người dân ai chứng kiến vụ tai nạn hoặc có thông tin, hình ảnh, camera hành trình ghi lại diễn biến vụ việc, phương tiện và người điều khiển liên quan, xin vui lòng cung cấp cho cơ quan chức năng.

Mọi thông tin xin liên hệ Công an phường Tây Tựu; địa chỉ: số 1 phố Ngọa Long, phường Tây Tựu. Cán bộ điều tra Nguyễn Hoàng Thanh Vỹ, số điện thoại: 0985.697.454

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