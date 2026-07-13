Truy tìm đối tượng liên quan đến vụ án Mua bán trái phép chất ma túy

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án Mua bán trái phép chất ma túy xảy ra ngày 04/5/2026 tại Sảnh thương mại chung cư Osaka Complex, ngõ 48 Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội.

Quá trình điều tra xác định đối tượng liên quan trực tiếp đến vụ án là Phạm Văn Đức (SN: 2002; Nơi thường trú: Thôn Đồng Nhất, xã Lạc Thủy, tỉnh Phú Thọ). Quá trình điều tra xác định Đức không có mặt tại nơi cư trú.

Để phục vụ công tác điều tra, ngày 11/7/2026, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hà Nội ra Quyết định truy tìm người số A18337/QĐ-CSMT truy tìm Phạm Văn Đức. Ai biết Phạm Văn Đức ở đâu thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội để giải quyết (Liên hệ Điều tra viên: Trần Thanh Tuấn SĐT: 0964606999, hoặc Cán bộ Điều tra: Vũ Ngọc Hà SĐT: 0911190004).