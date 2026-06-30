Tìm nhân chứng vụ tai nạn giao thông tại xã Quảng Bị

ANTD.VN - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an thành phố Hà Nội đang thụ lý, giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 18-6-2026 tại đường liên xã thuộc thôn Bài Trượng, xã Quảng Bị, Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe máy điện không gắn biển số do Vũ Bảo Nam (sinh năm 2008, trú tại thôn Cốc Thượng, xã Quảng Bị, Hà Nội) điều khiển, chở phía sau Nguyễn Quang Tuấn (sinh năm 2008, cùng trú tại thôn Cốc Thượng, xã Quảng Bị) lưu thông theo hướng từ đường Đê Đáy đi đường TL419 đã xảy ra va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 29S9-5186 do ông Nguyễn Đình Lưu (sinh năm 1970, trú tại thôn Bài Trượng, xã Quảng Bị, Hà Nội) điều khiển, chở theo cháu Nguyễn Phương Anh (sinh năm 2023) và cháu Nguyễn Đình Khang (sinh năm 2017), cùng trú tại thôn Bài Trượng, xã Quảng Bị.

Hiện trường vụ tai nạn tại xã Quảng Bị

Hậu quả, cháu Nguyễn Đình Khang bị chấn thương vùng đầu, được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; Vũ Bảo Nam bị chấn thương vùng cổ tay phải; hai phương tiện liên quan bị hư hỏng nhẹ.

Để phục vụ công tác điều tra, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đề nghị ai biết thông tin, chứng kiến hoặc có hình ảnh, clip liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên, liên hệ với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 12, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội hoặc cán bộ thụ lý vụ việc - Trung tá Hồ Quang Minh (số điện thoại: 0912.567.323) để phối hợp cung cấp thông tin, phục vụ điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.