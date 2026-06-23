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Tìm chủ sở hữu xe máy Honda Wave màu đen trắng

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A.N

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án Mua bán trái phép chất ma túy xảy ra ngày 04/5/2026 tại sảnh thương mại chung cư Osaka Complex, ngõ 48 Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội.

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Cơ quan Công an tìm chủ sở hữu xe máy

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Công an đã tạm giữ chiếc xe máy mang nhãn hiệu Honda Wave màu đen trắng BKS: 22B2-341.62; số máy: JA39E-0848524; số khung: RLHJA3914JY002643 (đã qua sử dụng) là xe máy của bị can Bùi Xuân Chiến (SN: 2005; HKTT: Thôn Đừng, xã An Bình, tỉnh Phú Thọ) sử dụng để đi bán ma túy. Tuy nhiên, chưa xác định chủ sở hữu xe máy này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hà Nội đề nghị ai là chủ sở hữu hợp pháp của xe máy hoặc biết được thông tin liên quan đến xe máy nêu trên, liên hệ và cung cấp thông tin đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hà Nội;

Mọi thông tin liên hệ với đồng chí Vũ Ngọc Hà - Cán bộ điều tra, SĐT: 0911190004, địa chỉ: Công an phường Hoàng Liệt, ngõ 48 Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, TP. Hà Nội để cung cấp thông tin.

Từ khóa:

#Tìm chủ sở hữu xe máy

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