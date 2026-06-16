Chủ tịch Quốc hội: Kiểm soát chặt quyền lực, không để lợi ích nhóm chi phối trong xây dựng pháp luật

ANTD.VN - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, khối lượng công tác lập pháp của Quốc hội khóa XV tăng gần gấp đôi so với một số nhiệm kỳ trước; đòi hỏi phải đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kiểm soát chặt quyền lực…

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại Hội nghị

Ngày 16-6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì.

Báo cáo tại đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cho biết, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có khối lượng lập pháp rất lớn, yêu cầu rất cao, thời gian rất gấp. Trong tổng số 192 nhiệm vụ lập pháp, Chính phủ được giao 171 nhiệm vụ.

Chính phủ xác định xây dựng pháp luật là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của từng bộ, ngành; là công cụ để tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, kiến tạo phát triển và nâng cao hiệu lực quản trị quốc gia. Chính phủ sẽ triển khai thí điểm KPI trong công tác xây dựng pháp luật để đo lường tiến độ, chất lượng, trách nhiệm của từng bộ, ngành; coi đây là căn cứ quan trọng để kiểm điểm, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu.

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ đổi mới tư duy xây dựng pháp luật; dứt khoát khắc phục tư duy "không quản được thì cấm", không để quy định pháp luật trở thành rào cản phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, khối lượng công tác lập pháp của Quốc hội khóa XV tăng gần gấp đôi so với một số nhiệm kỳ trước. Riêng năm 2025, Quốc hội đã thông qua 89 luật và nhiều nghị quyết quan trọng, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm an sinh xã hội.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu hành động ngay trong triển khai 192 nhiệm vụ lập pháp, đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kiểm soát chặt quyền lực, không để lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ chi phối, đưa nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI trở thành nhiệm kỳ kiến tạo thể chế phát triển.

Đặc biệt, trong 192 nhiệm vụ xây dựng pháp luật, Chính phủ là cơ quan chủ trì phần lớn nhiệm vụ. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, muốn luật có chất lượng, hồ sơ phải đầy đủ, thủ tục phải bảo đảm, tiến độ phải đúng và nội dung phải tốt.

Do đó, Chính phủ, các bộ ngành phải khẩn trương hoàn thành việc rà soát, nghiên cứu, sửa đổi các văn bản để kịp thời tháo gỡ rào cản, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, bảo đảm vận hành thông suốt bộ máy theo mô hình chính quyền ba cấp. Đồng thời, cần chủ động chuẩn bị các dự án luật, nghị quyết để kiến nghị tổ chức các kỳ họp không thường lệ khi có đủ nội dung, tránh dồn quá nhiều việc vào các kỳ họp thường kỳ.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, các cơ quan soạn thảo thực hiện thực chất việc lấy ý kiến các đối tượng chịu sự tác động, khắc phục việc văn bản khi được xây dựng thì không có ý kiến góp ý, nhưng khi ban hành lại gặp phản ứng từ đối tượng chịu sự tác động.

Mặt khác, cần chủ động phối hợp chặt chẽ ngay từ đầu với các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan liên quan để chuẩn bị kỹ hồ sơ dự án cả về nội dung và kỹ thuật lập pháp trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội, tạo sự đồng thuận cao ngay từ quá trình thẩm tra, cho ý kiến.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu cần chấm dứt tình trạng “luật chờ nghị định, nghị định chờ thông tư”. Tới đây, khi trình luật phải đồng thời chuẩn bị nghị định, thông tư để luật có thể đi vào cuộc sống ngay sau khi có hiệu lực…