Hà Nội: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, công chức được nhận thêm một tháng lương

ANTD.VN - Từ ngày 1/7, Hà Nội áp dụng chính sách thu nhập tăng thêm mới đối với cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách, mức hưởng được phân theo kết quả đánh giá hằng tháng.

Cán bộ, công chức, viên chức tại Hà Nội, hưởng lương từ ngân sách được nhận thu nhập tăng thêm hằng tháng theo kết quả công việc

HĐND TP Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết quy định một số nội dung về chính sách thu nhập tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách các cấp của thành phố. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, thay thế Nghị quyết số 81/2025/NQ-HĐND.

Chính sách được ban hành trên cơ sở các quy định của Luật Thủ đô năm 2026, nhằm tạo thêm động lực làm việc, nâng cao chất lượng thực thi công vụ và tăng hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố.

Theo nghị quyết, đối tượng áp dụng gồm cán bộ, công chức, viên chức đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc tại các cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên thuộc phạm vi quản lý của Hà Nội.

Ngoài ra, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội và người làm việc thường xuyên trong các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, được thành phố giao biên chế cũng thuộc diện được hưởng chính sách này.

Theo quy định, chỉ những cán bộ, công chức, viên chức được xếp loại từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên mới được hưởng thu nhập tăng thêm. Khoản chi này được thực hiện hằng tháng, căn cứ vào kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định hiện hành.

Các cơ quan, đơn vị phải công khai tiêu chí đánh giá, kết quả xếp loại và mức hưởng của từng cá nhân, bảo đảm dân chủ, minh bạch và đúng đối tượng.

Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị tuyệt đối tránh tình trạng chia đều hoặc cào bằng thu nhập tăng thêm giữa những người có mức độ hoàn thành công việc khác nhau. Chính sách phải phản ánh đúng năng lực, trách nhiệm và hiệu quả công tác của từng cán bộ, công chức, viên chức.

Về mức chi cụ thể, Nghị quyết quy định mức thu nhập tăng thêm hằng tháng tối đa bằng một lần mức lương theo ngạch, bậc hoặc chức vụ đang hưởng, chưa bao gồm các khoản phụ cấp.

Khoản thu nhập này được chi trả cùng kỳ lương hằng tháng nhưng không được dùng làm căn cứ để tính đóng hoặc hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

Mức hưởng được chia thành 3 nhóm theo kết quả đánh giá chất lượng công việc.

Cụ thể, cán bộ, công chức, viên chức được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sẽ nhận mức thu nhập tăng thêm bằng 100% tiền lương hiện hưởng.

Người được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ được hưởng mức bằng 80% tiền lương hiện hưởng.

Người được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ được hưởng mức bằng 50% tiền lương hiện hưởng.

Với cơ chế này, một cán bộ, công chức đạt mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có thể nhận thêm khoản thu nhập tương đương một tháng lương. Nếu cộng với tiền lương hiện hưởng, tổng thu nhập trong tháng có thể đạt gần gấp đôi mức lương theo ngạch, bậc hoặc chức vụ.

Theo HĐND TP. Hà Nội, cách phân chia mức hưởng theo từng nhóm đánh giá nhằm bảo đảm nguyên tắc người làm tốt được hưởng cao hơn, tạo động lực cạnh tranh lành mạnh trong thực thi công vụ.

Nguồn kinh phí thực hiện chính sách được bố trí từ nguồn cải cách tiền lương của ngân sách các cấp.

Hằng năm, sau khi bảo đảm đủ nguồn thực hiện các chính sách tiền lương, tiền thưởng và an sinh xã hội theo quy định, UBND TP. Hà Nội sẽ căn cứ khả năng cân đối ngân sách và nguồn cải cách tiền lương còn dư để trình HĐND thành phố quyết định mức kinh phí thực hiện.

Tổng mức bố trí không vượt quá một lần quỹ lương theo ngạch, bậc, chức vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của thành phố.

Theo tính toán của Hà Nội, nhu cầu kinh phí để triển khai chính sách thu nhập tăng thêm trong giai đoạn 2026 - 2030 bình quân khoảng 2.504 tỷ đồng mỗi năm. Thành phố cho biết nguồn cải cách tiền lương còn dư sau khi thực hiện đầy đủ các chế độ hiện hành vẫn đủ khả năng bảo đảm cho chính sách này.

Đối với thời gian từ ngày 1/1 đến hết ngày 30/6/2026, cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được hưởng thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 81/2025/NQ-HĐND. Từ ngày 1/7, việc chi trả sẽ chuyển sang thực hiện theo nghị quyết mới và không thanh toán trùng lặp cho cùng một khoảng thời gian công tác.