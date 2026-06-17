Không ngừng vun đắp quan hệ Việt Nam – Triều Tiên phát triển thực chất, hiệu quả

ANTD.VN -Nhận lời mời của đồng chí Pang Tu Sop, Bộ trưởng Bộ An toàn xã hội Triều Tiên, trong các ngày từ 13 – 16/6/2026, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã thăm Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

* Tại Thủ đô Bình Nhưỡng, Đại tướng Lương Tam Quang đã chào xã giao đồng chí Jo Yong Won, Chủ tịch Uỷ ban Thường vụ Hội đồng nhân dân tối cao Triều Tiên.

Tại buổi tiếp, đồng chí Jo Yong Won nhiệt liệt chào mừng Đại tướng Lương Tam Quang đến thăm Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, khẳng định chuyến thăm sẽ làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Triều Tiên và Việt Nam theo tinh thần thoả thuận đạt được trong cuộc gặp gỡ lịch sử của các nhà lãnh đạo cấp cao hai nước vào tháng 10/2025 tại Thủ đô Bình Nhưỡng.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đến chào xã giao đồng chí Jo Yong Won, Chủ tịch Uỷ ban Thường vụ Hội đồng nhân dân tối cao Triều Tiên.

Đồng chí Jo Yong Won đã giới thiệu với Đại tướng Lương Tam Quang về thành công của Đại hội lần thứ IX Đảng Lao động Triều Tiên, đồng thời chúc mừng thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúc nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, sẽ đạt được nhiều thành tựu to lớn trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Đại tướng Lương Tam Quang nhiệt liệt chúc mừng thành công của Đại hội lần thứ IX Đảng Lao động Triều Tiên, chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Triều Tiên đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Triều Tiên, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un.

Hai đồng chí nhất trí sau chuyến thăm Việt Nam của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un vào tháng 3/2019 và chuyến thăm Triều Tiên của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hồi tháng 10/2025, quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam và Triều Tiên đang bước vào giai đoạn phát triển mới trên tất cả các lĩnh vực.

Quang cảnh buổi tiếp.

Xuất phát từ thoả thuận đã đạt được giữa đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un, hai Bên nhất trí tiếp tục cụ thể hoá các thoả thuận cấp cao giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước, góp phần đưa quan hệ Việt Nam – Triều Tiên phát triển thực chất hơn trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, giáo dục, thể thao, du lịch và giao lưu nhân dân.

Tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng Đảng, quản trị đất nước, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho thế thanh niên và nhân dân hai nước về mối quan hệ truyền thống, hữu nghị tốt đẹp giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước.

* Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đại tướng Lương Tam Quang đã có cuộc hội đàm với đồng chí Pang Tu Sop, Bộ trưởng Bộ An toàn xã hội Triều Tiên.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Bộ trưởng Bộ An toàn xã hội Triều Tiên Pang Tu Sop.

Nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam do Đại tướng Lương Tam Quang làm Trưởng đoàn có chuyến thăm Triều Tiên, đồng chí Pang Tu Sop nhấn mạnh, mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Triều Tiên và Việt Nam do đồng chí Kim Nhật Thành, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ lãnh đạo tiền bối của Việt Nam đã dày công vun đắp, nay đang được kế thừa và phát triển dưới sự dẫn dắt của các nhà lãnh đạo cấp cao của hai nước.

Quang cảnh hội đàm giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An toàn xã hội Triều Tiên

Về phần mình, Đại tướng Lương Tam Quang trân trọng cảm ơn đồng chí Pang Tu Sop đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, đồng thời khẳng định giá trị của mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Triều Tiên xuyên suốt quá trình lịch sử của hai dân tộc.

Tại cuộc hội đàm, hai đồng chí Bộ trưởng thống nhất hai Bộ cần cụ thể hoá nhận thức cấp cao giữa đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un trong lĩnh vực hợp tác thực thi pháp luật, góp phần đưa quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Triều Tiên bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ, vì sự phồn vinh của cả hai dân tộc.

Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam và Bộ An toàn xã hội Triều Tiên chụp ảnh lưu niệm.

Trong thời gian tới, hai Bên sẽ tăng cường trao đổi đoàn các cấp; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá nghệ thuật, thể thao giữa hai Bộ…

* Tại Thủ đô Bình Nhưỡng, Đại tướng Lương Tam Quang và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an cũng đã tới đặt hoa tại đồi Mansudae, nơi đặt tượng lãnh tụ Kim Nhật Thành và nhà lãnh đạo Kim Jong Il; thăm Trường Đại học An toàn xã hội Kim Jong Il; thăm Trung tâm thông tin chỉ huy giao thông tại Thủ đô Bình Nhưỡng.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Đoàn đặt hoa tại đồi Mansudae, nơi đặt tượng lãnh tụ Kim Nhật Thành và nhà lãnh đạo Kim Jong Il.

Bộ trưởng Lương Tam Quang thăm Trường Đại học An toàn xã hội Kim Jong Il.

Bộ trưởng Lương Tam Quang thăm Trung tâm thông tin chỉ huy giao thông tại Thủ đô Bình Nhưỡng.

*Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đại tướng Lương Tam Quang cũng đã tới đặt hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên.

Bộ trưởng Lương Tam Quang thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên.

Tới thăm, gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên, Đại tướng Lương Tam Quang gửi tới tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và gia đình lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.

Đại tướng Lương Tam Quang bày tỏ mong muốn toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đối ngoại; phát huy vai trò cầu nối góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp.