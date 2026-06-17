Ba Nhất" ở xã biên giới

ANTD.VN - Xã biên giới Đắc Pring (TP Đà Nẵng) không chỉ là một địa bàn chiến lược về quốc phòng - an ninh mà còn là nơi đa dạng về văn hóa và đời sống của đồng bào các dân tộc. Thời gian qua, Công an xã Đắc Pring đã triển khai hiệu quả Phong trào thi đua "Ba Nhất", tạo bước đột phá trong tư duy và hành động. Phong trào này đã trở thành "kim chỉ nam" để củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc nơi biên giới.

Công an xã Đắc Pring giúp người dân đưa phương tiện qua suối

Thượng tá A Rất Hương - Trưởng Công an xã Đắc Pring chia sẻ, thực hiện Phong trào thi đua "Ba Nhất: Trung thành nhất - Kỷ luật nhất - Gần dân nhất" do Bộ Công an, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng phát động, Công an xã Đắc Pring đã cụ thể hóa bằng nhiều việc làm gần gũi, thiết thực. Trong đó, tinh thần "Gần dân nhất" được thể hiện rõ qua từng hành động, từng phần việc hằng ngày, như: lắng nghe dân nói, hiểu điều dân cần, giúp dân bằng tinh thần trách nhiệm và tình cảm chân thành. Ngoài ra, lực lượng Công an xã Đắc Pring luôn phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT gắn với chăm lo đời sống nhân dân, kịp thời sẻ chia, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn bằng những việc làm có ý nghĩa.

Theo đó, từ đầu năm 2026 đến nay, Công an xã Đắc Pring đã tổ chức 13 buổi tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết chấp hành tốt pháp luật, đặc biệt là tại 2 thôn 498 và 56B - đây là những thôn giáp biên với Lào, qua đó đảm bảo công tác xuất nhập cảnh được quản lý chặt chẽ, không để xảy ra trường hợp xuất nhập cảnh trái phép. Bên cạnh đó, Công an xã cũng tiếp xúc với hàng chục lượt người uy tín, già làng, thôn trưởng để tuyên truyền pháp luật cho người dân tại xã biên giới. Qua đó, tình hình ANTT tại xã Đắc Pring đã có bước thay đổi rõ rệt; các vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân được giải quyết ngay từ cơ sở thông qua các buổi họp dân, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, kéo dài.

Lãnh đạo Công an xã Đắc Pring cùng lực lượng chức năng xuống cơ sở tuyên truyền các chủ trương, chính sách đến với người dân

Ông Hiên Giăng, người có uy tín thôn 49A, xã Đắc Pring cho biết: " Công an xã và lực lượng an ninh trật tự cơ sở thường xuyên phối hợp đến từng nhà để tuyên truyền vận động nhân dân. Khi có sự việc mâu thuẫn trong nhân dân, các anh Công an xã đã có những giải pháp giải quyết kịp thời, tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc, qua đó tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về ANTT tại địa phương".

Trong công cuộc chuyển đổi số, cán bộ chiến sĩ Công an xã Đắc Pring đã trực tiếp đến từng hộ gia đình, trường học để thu thập dữ liệu dân cư đối với các trường hợp có nhân thân đặc biệt; rà soát, cập nhật thông tin dân cư; hướng dẫn người dân kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Đối với người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em hoặc gặp trở ngại trong việc đi lại, cán bộ Công an xã chủ động đến tận nhà để hỗ trợ, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số. Cách làm tận tình, gần gũi này đã giúp người dân thuận tiện hơn khi tiếp cận các dịch vụ số, góp phần đưa chuyển đổi số đến gần hơn với đời sống hằng ngày.

Ngoài ra, Công an xã Đắc Pring còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Cán bộ, chiến sĩ thường xuyên phối hợp với chính quyền các thôn rà soát các hộ nghèo, hộ cận nghèo, nắm bắt hoàn cảnh của các gia đình khó khăn để kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp hỗ trợ phù hợp. Những buổi thăm hỏi, những phần quà trao tận tay người dân tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia của lực lượng Công an xã đối với nhân dân.

Công an xã Đắc Pring quyết tâm tiếp tục phối hợp với chính quyền xây dựng xã biên giới ngày càng yên bình, giàu đẹp

"Thời gian tới, Công an xã sẽ tiếp tục nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về ANTT tại cơ sở, thực hiện tốt nhiệm vụ trực tiếp đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Đặc biệt kịp thời phát hiện, xử lý ngay các vụ việc phát sinh, nổi lên tại cơ sở, không để gây mất ANTT địa bàn. Đồng thời tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương phát huy vai trò của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng; tạo mối quan hệ gắn kết giữa cán bộ Công an, lực lượng ANTT cơ sở và người có uy tín, già làng, thôn trưởng, Bí thư chi bộ để thực hiện hiệu quả Công tác tuyên truyền và kịp thời giải quyết tốt các vụ việc phát sinh. Qua đó, đảm bảo vững chắc tình hình ANTT tại địa phương"- Thượng tá A Rất Hương nói.

Với tinh thần "Phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân" tin tưởng rằng lực lượng Công an xã Đắc Pring sẽ tiếp tục lan tỏa, thực hiện tốt hơn nữa phong trào thi đua "Ba nhất", tạo thế trận ANTT vững chắc để bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, giữ gìn cuộc sống bình yên cho mỗi gia đình trên vùng biên cương của thành phố.