ANTD.VN - Ngày 16-6-2026, tại Hà Nội, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) phối hợp với Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026”.

Các đại biểu tham dự lễ phát động

Cuộc thi được tổ chức nhằm tiếp tục đổi mới hình thức truyền thông về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ các mục tiêu của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 (VNEEP3).

Cuộc thi cũng góp phần nâng cao nhận thức, ý thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 19/3/2026 về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển giao thông điện; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2026 về việc tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà

Phát biểu phát động cuộc thi, ông Đặng Hải Dũng – Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) cho biết: “Việc tổ chức cuộc thi Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026 theo hình thức trực tuyến không chỉ giúp nâng cao tính tương tác mà còn tạo điều kiện để thông điệp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tiếp cận rộng rãi hơn, đặc biệt với giới trẻ - lực lượng đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành lối sống xanh và lan tỏa các hành vi tích cực tới xã hội”.

Tiếp nối thành công của những mùa giải trước, năm 2026, cuộc thi tiếp tục được tổ chức trên trang thông tin điện tử Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (https://tietkiemnangluong.com.vn/). Cuộc thi bắt đầu từ 08h00 ngày 16/6/2026 đến 12h00 ngày 20/7/2026, được chia thành 05 kỳ thi.

Năm 2026 đánh dấu năm thứ 5 liên tiếp cuộc thi diễn ra, cuộc thi đã trở thành sân chơi thường niên quen thuộc, nhận được sự tham gia sôi nổi của người dân mọi miền trên khắp cả nước.

Trong 03 năm gần đây, cuộc thi đã ghi nhận kết quả ấn tượng với 406.573 người dự thi, cùng số lượt dự thi lên tới 623.734 lượt. Những kết quả này cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của xã hội đối với vấn đề sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đồng thời khẳng định hiệu quả của các hoạt động truyền thông do Bộ Công Thương triển khai.

Kết quả từng kỳ thi sẽ được cập nhật công khai trên Trang thông tin điện tử, fanpage, kênh Zalo OA của Chương trình VNEEP nhằm bảo đảm tính minh bạch, tạo động lực thi đua và gia tăng sức lan tỏa của cuộc thi.

Qua đó, chương trình từng bước trở thành điểm nhấn trong công tác truyền thông cộng đồng, góp phần đưa các thông điệp tiết kiệm năng lượng đi vào thực tiễn đời sống.

Mỗi kỳ thi, Ban tổ chức sẽ trao 05 phần thưởng cho 05 người thi có kết quả cao nhất. 01 Giải đặc biệt 3.000.000 đồng/giải dành cho người thi có kết quả trả lời đúng và dự đoán chính xác nhất, trong thời gian ngắn nhất. Các giải còn lại trị giá 1.000.000 đồng/giải.