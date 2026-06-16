Từ 1-7-2026: Xây nhà từ 7 tầng trở lên phải có hồ sơ thiết kế chuyên nghiệp, tuân thủ phòng cháy chữa cháy

ANTD.VN - Theo quy định mới, từ 1-7 tới, những công trình nhà ở riêng lẻ cao từ 4 đến dưới 7 tầng hoặc có 01 tầng hầm thì phải thuê thiết kế từ những tổ chức, cá nhân có chuyên môn theo quy định của pháp luật.

Quy định mới về quản lý xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ sẽ có hiệu lực từ 1-7-2026

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị định là quy định về quản lý xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ.

Theo quy định tại Nghị định này, đối với công trình nhà ở riêng lẻ có đồng thời các tiêu chí như sau: dưới 3 tầng, không có tầng hầm, có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250 m2, chiều cao dưới 12 m thì chủ sở hữu nhà ở được tự tổ chức thực hiện thiết kế xây dựng công trình.

Đối với công trình nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng hoặc có 01 tầng hầm, trừ trường hợp vừa nêu ở trên, việc thiết kế phải được tổ chức, cá nhân có chuyên môn, kinh nghiệm theo quy định của pháp luật thực hiện.

Đối với công trình nhà ở riêng lẻ từ 7 tầng trở lên hoặc có từ 02 tầng hầm trở lên, việc thiết kế phải được tổ chức, cá nhân có chuyên môn, kinh nghiệm theo quy định của pháp luật thực hiện; hồ sơ thiết kế phải tuân thủ các quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy.

Nghị định cũng quy định, chủ sở hữu nhà ở có trách nhiệm lắp đặt biển báo công trình tại cổng ra vào công trường xây dựng; tổ chức thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng và chịu trách nhiệm về an toàn trong thi công xây dựng công trình, công trình lân cận và môi trường trong quá trình thi công xây dựng…

Trường hợp chủ sở hữu nhà ở chuyển đổi công năng sử dụng một phần hoặc toàn bộ công trình nhà ở riêng lẻ kèm theo việc sửa chữa, cải tạo công trình thì việc thiết kế xây dựng, thi công xây dựng công trình phải tuân thủ quy định của quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng và phù hợp với công năng mới của công trình…

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2026.