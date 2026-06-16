Hơn 6.500 tài xế bị xử lý vì dừng, đỗ xe sai quy định trên đường phố Hà Nội

ANTD.VN - Không ít người cho rằng việc dừng xe trong thời gian ngắn không ảnh hưởng đến giao thông. Tuy nhiên, thực tế cho thấy đây là một trong những nguyên nhân gây ùn tắc và mất an toàn giao thông trên nhiều tuyến phố.

Vi phạm nhìn từ thực tế

Cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh và số lượng phương tiện giao thông không ngừng gia tăng, tình trạng dừng, đỗ xe sai quy định trên địa bàn Hà Nội vẫn diễn biến phức tạp, xuất hiện tại nhiều tuyến phố, khu vực trung tâm, các điểm tập trung đông người và những nơi có nhu cầu đón, trả khách lớn. Đây là một trong những nguyên nhân trực tiếp gây mất trật tự an toàn giao thông, làm gia tăng nguy cơ ùn tắc và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Thực tế cho thấy, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là hệ thống hạ tầng giao thông tĩnh của Thủ đô chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Nhiều khu vực dân cư, trung tâm thương mại, văn phòng, bệnh viện, trường học còn thiếu bãi đỗ xe hoặc các điểm dừng, đỗ phương tiện phù hợp. Điều này khiến không ít người điều khiển phương tiện gặp khó khăn trong việc tìm kiếm vị trí đỗ xe hợp pháp.

Đường Kim Mã khá hẹp, lại là trục chính nên lưu lượng phương tiện tham gia giao thông thường xuyên ở mức cao. Chỉ cần một trường hợp dừng, đỗ bên đường đều có thể gây ùn tắc cục bộ, nhất là giờ cao điểm

Tuy nhiên, bên cạnh những nguyên nhân khách quan, lực lượng chức năng cũng ghi nhận nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện cố tình vi phạm. Mặc dù tại nhiều tuyến đường đã được cắm biển báo cấm dừng, cấm đỗ hoặc có quy định cụ thể về thời gian dừng, đỗ, song một số tài xế vẫn ngang nhiên cho xe dừng, đỗ trái quy định để chờ khách, giao nhận hàng hóa hoặc phục vụ nhu cầu cá nhân.

Hành vi này không chỉ gây cản trở giao thông mà còn làm thu hẹp mặt đường, ảnh hưởng đến khả năng lưu thông của các phương tiện khác, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm.

Lực lượng Cảnh sát giao thông ghi nhận vi phạm bằng hình ảnh thực tế

Theo đánh giá của lực lượng Cảnh sát giao thông, tại các tuyến đường có mật độ phương tiện lớn, chỉ cần một phương tiện dừng, đỗ không đúng nơi quy định cũng có thể tạo ra “điểm nghẽn” giao thông, gây ùn ứ cục bộ.

Nguy hiểm hơn, các phương tiện dừng, đỗ sai quy định còn che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, buộc các phương tiện phía sau phải chuyển hướng hoặc xử lý tình huống đột ngột, từ đó làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm và tai nạn giao thông.

Ứng dụng công nghệ AI

Trước thực trạng trên, thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đội địa bàn tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về dừng, đỗ xe trái quy định nhằm lập lại trật tự giao thông đô thị, bảo đảm an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.

Là một trong những đơn vị triển khai quyết liệt công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, Đội Cảnh sát giao thông số 2 đã thường xuyên tuần tra dọc các tuyến đường trọng điểm như Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Thái Học và nhiều tuyến phố trung tâm khác; phối hợp với Công an phường Giảng Võ xử lý các trường hợp dừng, đỗ xe không đúng quy định.

Ứng dụng camera AI trong phát hiện, xử lý vi phạm với các phương tiện dừng, đỗ sai quy định

Qua công tác xử lý, lực lượng chức năng nhận thấy nhiều trường hợp tài xế, đặc biệt là người điều khiển xe kinh doanh vận tải hành khách, vẫn có tâm lý chủ quan, cho rằng việc dừng xe trong thời gian ngắn sẽ không ảnh hưởng đến giao thông.

Tuy nhiên, trên thực tế, tại các tuyến phố có lưu lượng phương tiện lớn như Kim Mã, chỉ cần một phương tiện dừng hoặc đỗ sai quy định cũng đủ làm giảm đáng kể khả năng lưu thông của dòng phương tiện, nhất là vào giờ cao điểm. Tình trạng này không chỉ gây cản trở giao thông mà còn làm gia tăng nguy cơ xảy ra va chạm.

Nhiều tài xế thường viện dẫn lý do chỉ dừng xe trong thời gian ngắn để đón, trả khách hoặc cho rằng phương tiện gặp sự cố bất khả kháng. Tuy nhiên, lực lượng chức năng cũng khẳng định, trong trường hợp phương tiện gặp sự cố kỹ thuật, tài xế phải nhanh chóng đưa xe vào vị trí an toàn, đồng thời bật tín hiệu cảnh báo theo quy định để hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn.

Các trường hợp vi phạm đều được xử lý, cũng là một cách thức tuyên truyền, giúp nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi tài xế

Đáng chú ý, bên cạnh việc xử lý trực tiếp trên đường, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội hiện đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác phát hiện và xử lý vi phạm. Hệ thống camera giám sát, camera AI được sử dụng để ghi nhận hình ảnh phương tiện vi phạm, phục vụ công tác xử phạt nguội đối với các trường hợp dừng, đỗ xe trái quy định hoặc lấn chiếm không gian công cộng.

Theo thống kê, từ ngày 15-5 đến 14-6-2026, lực lượng CSGTđã kiểm tra, xử lý khoảng 6.500 trường hợp vi phạm. Tổng số tiền xử phạt hơn 4,6 tỷ đồng. Trong số này có 1.641 xe khách, 998 xe tải và đầu kéo, 3.415 xe con, 328 xe mô tô và 187 phương tiện khác.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi dừng, đỗ xe trái quy định; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn và thông suốt trên địa bàn Thủ đô.