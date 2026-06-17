Mở rộng năng lực sản xuất, vững bước phát triển

ANTD.VN - Đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phục vụ quốc phòng, an ninh, Công ty TNHH MTV Tháng 8 – Công an thành phố Hà Nội vừa tổ chức khai trương Xí nghiệp May - Cơ sở 2 tại tỉnh Ninh Bình. Sự kiện không chỉ mở ra dư địa phát triển mới cho doanh nghiệp mà còn góp phần tạo việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

​

Đại tá, Tiến sĩ Trần Văn Hùng - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Tháng 8 và các đại biểu, lãnh đạo cắt băng khai trương, mở rộng phát triển kinh doanh tại tỉnh Ninh Bình

Bước đi chiến lược từ yêu cầu thực tiễn

Trong không khí trang trọng của buổi lễ khai trương, Đại tá, Tiến sĩ Trần Văn Hùng - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Tháng 8 nhấn mạnh, việc đưa Xí nghiệp May - Cơ sở 2 vào hoạt động là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của doanh nghiệp sau hơn 35 năm xây dựng và trưởng thành.

Được thành lập từ năm 1990, Công ty TNHH MTV Tháng 8 là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Công an, do Công an thành phố Hà Nội quản lý. Ngày 10-10-2025, doanh nghiệp vinh dự được Thủ tướng Chính phủ công nhận là doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với những đóng góp của Công ty trong nhiều năm qua mà còn khẳng định vị thế, uy tín và trách nhiệm của doanh nghiệp trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại tá, Tiến sĩ Trần Văn Hùng - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Tháng 8 phát biểu tại lễ khai trương

Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, Công ty luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất quân trang, trang phục và các sản phẩm phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Song song với đó, doanh nghiệp không ngừng đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, từng bước xây dựng thương hiệu uy tín trên thị trường.

Theo lãnh đạo Công ty, trước yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn, đặc biệt là nhiệm vụ sản xuất trang phục phục vụ lực lượng Công an nhân dân theo chủ trương của Bộ Công an, đồng thời đáp ứng nhu cầu của các tổ chức ngoài lực lượng và hướng tới thị trường xuất khẩu, việc đầu tư xây dựng Xí nghiệp May - Cơ sở 2 tại Ninh Bình là yêu cầu tất yếu.

"Đây không chỉ là sự mở rộng về quy mô sản xuất mà còn là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển lâu dài của Công ty, thể hiện quyết tâm đổi mới, nâng cao năng lực sản xuất và chủ động đáp ứng tốt hơn các nhiệm vụ được giao", Đại tá, Tiến sĩ Trần Văn Hùng khẳng định.

Công ty TNHH MTV Tháng Tám khai trương Xí nghiệp May - Cơ sở 2 tại Ninh Bình, mở rộng năng lực sản xuất, vững bước phát triển

Hiện đại hóa sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh

Điểm nhấn của Xí nghiệp May - Cơ sở 2 là hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ cùng dây chuyền sản xuất hiện đại.

Toàn bộ quy trình được tổ chức theo mô hình khép kín, liên hoàn từ khâu trải vải, cắt bán thành phẩm bằng máy cắt chuyên dụng đến các công đoạn may công nghiệp với hệ thống máy móc chuyên nghiệp. Bên cạnh đó là hệ thống kiểm tra chất lượng và đóng gói sản phẩm hiện đại, bảo đảm đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe.

Với quy mô khoảng 300 công nhân, người lao động, cơ sở mới được kỳ vọng sẽ góp phần đáng kể vào việc nâng cao năng lực sản xuất của Công ty TNHH MTV Tháng 8 trong thời gian tới.

Theo đánh giá của Ban lãnh đạo doanh nghiệp, cùng với đội ngũ cán bộ, công nhân viên giàu kinh nghiệm, Xí nghiệp May - Cơ sở 2 sẽ nhanh chóng phát huy hiệu quả, bảo đảm chất lượng sản phẩm, tiến độ cung ứng và đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của khách hàng cũng như các đơn vị sử dụng.

Việc đầu tư xây dựng Xí nghiệp May - Cơ sở 2 tại Ninh Bình mang ý nghĩa đặc biệt khi tạo thêm nhiều việc làm ổn định cho lao động địa phương, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn

Việc mở rộng năng lực sản xuất không chỉ giúp Công ty chủ động hơn trong thực hiện các đơn hàng phục vụ lực lượng Công an nhân dân mà còn tạo nền tảng quan trọng để doanh nghiệp từng bước tham gia sâu hơn vào thị trường trong nước và quốc tế.

Gắn phát triển doanh nghiệp với trách nhiệm xã hội

Không chỉ chú trọng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Công ty TNHH MTV Tháng 8 luôn xác định trách nhiệm xã hội là một trong những giá trị cốt lõi trong quá trình phát triển.

Việc đầu tư xây dựng Xí nghiệp May - Cơ sở 2 tại Ninh Bình mang ý nghĩa đặc biệt khi tạo thêm nhiều việc làm ổn định cho lao động địa phương, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Để dự án hoàn thành và đi vào hoạt động đúng tiến độ, Công ty đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội; sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các đơn vị chức năng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Các đơn vị chúc mừng Công ty TNHH MTV tháng 8 - Công an TP Hà Nội khai trương mở rộng quy mô tại tỉnh Ninh Bình

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá, Tiến sĩ Trần Văn Hùng đã bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới các cơ quan, đơn vị, đối tác và toàn thể cán bộ, công nhân viên đã đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong suốt quá trình triển khai dự án.

Theo đồng chí Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty, trong thời gian tới, Công ty TNHH MTV Tháng 8 sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, không ngừng đầu tư công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường năng lực quản trị và sản xuất.

Mục tiêu xuyên suốt của doanh nghiệp là xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, đồng thời khẳng định vị thế của một doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh có uy tín, chất lượng và trách nhiệm.

Sự kiện khai trương Xí nghiệp May - Cơ sở 2 không chỉ đánh dấu bước phát triển mới của Công ty TNHH MTV Tháng 8 mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược của Ban lãnh đạo doanh nghiệp trong việc mở rộng sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội

Sự kiện khai trương Xí nghiệp May - Cơ sở 2 không chỉ đánh dấu bước phát triển mới của Công ty TNHH MTV Tháng 8 mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược của Ban lãnh đạo doanh nghiệp trong việc mở rộng sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Với nền tảng đã được xây dựng cùng quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, Công ty TNHH MTV Tháng 8 đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực sản xuất phục vụ quốc phòng, an ninh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.