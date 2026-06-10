Tuyệt đối không sử dụng điện thoại trong khu vực bảo vệ đề thi, bài thi

Như An ninh Thủ đô đã thông tin, ngày 9-6-2026, kết luận tại buổi kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi trường THPT Đông Anh trên địa bàn xã Thư Lâm và trường THPT Phúc Thịnh, xã Phúc Thịnh, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT thành phố đã nhấn mạnh, vì một kỳ thi an toàn, nghiêm túc và công bằng, mỗi cán bộ làm nhiệm vụ cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, góp phần bảo vệ bí mật Nhà nước, giữ vững tuyệt đối an ninh, an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào dù là nhỏ nhất.

CBCS Công an phường Xuân Phương kiểm tra lần cuối khu vực bảo mật đề thi

Từ chỉ đạo của đồng chí Phó Giám đốc CATP, CBCS các đơn vị nghiệp vụ, Công an 126 xã phường đã nghiêm túc thực hiện yêu cầu nhiệm vụ được phân công, triển khai lực lượng từ sáng sớm nay 10-6, ngay trong ngày thí sinh học tập quy chế thi.

Theo yêu cầu của Trưởng điểm thi, trong buổi sáng nay, CBCS Công an các xã phường cùng họp tại Điểm thi để quán triệt nội dung liên quan đến công tác bảo vệ Kỳ thi; Bảo vệ, giám sát đề thi tại điểm thi; đồng thời cử cán bộ 24/24 có mặt tại phòng bảo vệ đề thi, bài thi.

Trung tá Bùi Trung Kiên, Phó trưởng Công an xã An Khánh cho biết, trên địa bàn có 2 địa điểm thi là trường THPT Hoài Đức B và trường THCS An Thượng; trong đó, đáng lưu ý tại điểm thi trường THCS An Thượng là địa điểm lần đầu tiên được tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026.

CBCS Công an phường Phú Diễn triển khai công tác bảo vệ ngay trong ngày đầu học sinh đến học tập quy chế thi

“Địa điểm này nằm trong khu dân cư, hơi khuất và khó tìm nên chúng tôi đã phải huy động tới 30 CBCS Công an xã cùng lực lượng An ninh trật tự ở cơ sở cùng tham gia vào công tác bảo vệ, hướng dẫn thí sinh tham dự kỳ thi, đảm bảo an toàn giao thông, không để thí sinh tắc đường hoặc lạc đường mà đến thi muộn” - chỉ huy Công an xã An Khánh cho biết.

Theo Kế hoạch bảo vệ kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia của CATP, trong nội dung giao nhiệm vụ cho lực lượng Công an 126 xã phường đã đặt ra yêu cầu chú trọng bảo đảm tuyệt đối an toàn khu vực bảo quản đề thi, bài thi; thực hiện nghiêm các phương án phòng cháy, chữa cháy tại chỗ; tăng cường công tác bảo vệ bí mật Nhà nước và bảo đảm an ninh, an toàn quanh khu vực thi.

Đặc biệt, tại phòng chứa đề thi, bài thi phải bố trí lực lượng trực bảo vệ 24/24 giờ; quán triệt tuyệt đối không sử dụng điện thoại di động hoặc thiết bị có chức năng thu phát tín hiệu trong khu vực chứa đề thi, bài thi. Đồng thời chuẩn bị đầy đủ phương tiện chữa cháy như bình bọt, chăn chống cháy để sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

CBCS Công an phường Đại Mỗ cùng các lực lượng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ thi tuyệt đối an ninh, an toàn

Tại 2 điểm thi trên địa bàn phường Xuân Phương là trường THPT Xuân Phương và trường THCS Nam Từ Liêm, ngoài 48 phòng thi chính thức và 4 phòng thi dự phòng, tại mỗi điểm thi còn bố trí thêm 1 phòng cho thí sinh để đồ dùng cá nhân; bố trí trường Tiểu học Nam Từ Liêm là điểm chờ để phụ huynh để xe hoặc chờ đón con. Tại mỗi điểm thi trên địa bàn, Công an phường Xuân Phương bố trí 11 CBCS Công an phường, 8 đồng chí an ninh trật tự ở cơ sở làm nhiệm vụ bảo vệ 3 vòng: vòng trong, vòng giữa và vòng ngoài, giải quyết tất cả các tình huống phát sinh có thể xảy ra trong những ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 ghi dấu lần đầu tổ chức theo mô hình 34 tỉnh, thành sau sáp nhập với số lượng thí sinh cao nhất lịch sử và nhiều thay đổi lớn. Kỳ thi diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi đây là năm đầu tiên toàn bộ các khâu tổ chức thi được triển khai theo địa giới hành chính mới gồm 34 tỉnh, thành phố sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính trên cả nước; cũng là năm đầu tiên phương án bảo vệ thi được triển khai từ CATP đến Công an cấp xã sau sát nhập với diện tích mới, số lượng điểm thi tại nhiều địa phương tăng lên.

Trên địa bàn phường Từ Liêm có tới 4 điểm thi với hơn 100 phòng thi chính thức, Công an phường Từ Liêm đã xây dựng kế hoạch bảo vệ thi, hướng dẫn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho hàng chục CBCS tham gia bảo vệ thi; đặt yêu cầu CBCS thực hiện nhiệm vụ nghiêm túc, chấp hành nghiêm Điều lệnh CAND; đảm bảo chốt 24/24 lúc nào cũng có lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại cổng trường.

Hà Nội là địa phương đứng thứ 2 cả nước về quy mô kỳ thi, với hơn 129.000 thí sinh đăng ký thi, tăng hơn 5.000 thí sinh so với năm trước. Toàn thành phố có 222 điểm thi với gần 5.900 phòng thi. Với kinh nghiệm và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, toàn lực lượng Công an Thủ đô đã sẵn sàng cho một kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia tuyệt đối an ninh, an toàn.