Nhiều cử tri quan tâm đến các dự án trọng điểm tại Hà Nội, mong muốn bảo đảm lợi ích người dân

ANTD.VN - Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội đề nghị Chính phủ kiểm tra và phối hợp với UBND TP Hà Nội trong việc thực hiện các dự án lớn trên địa bàn, nhất là có giải pháp triển khai các dự án tái định cư…

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga báo cáo tại phiên họp

Chiều 10-6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã xem xét, thông qua Nghị quyết về lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia, lập kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm.

Cũng trong ngày 10-6, UBTVQH đã xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 5-2026.

Trình bày báo cáo này, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga cho biết, cử tri và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tích cực về phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh tình hình thế giới còn nhiều biến động phức tạp.

Cử tri và nhân dân phấn khởi trước việc điều chỉnh tăng lương cơ sở, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội; đồng thời mong muốn Chính phủ tiếp tục kiểm soát tốt lạm phát, bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu để bảo đảm đời sống người dân.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cử tri và nhân dân quan tâm đến công tác tuyển sinh lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, mong muốn Nhà nước tiếp tục đầu tư, phát triển mạng lưới trường công lập, bảo đảm các kỳ thi được tổ chức nghiêm túc, an toàn, khách quan và công bằng.

Cử tri và nhân dân cũng quan tâm đến việc triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn Hà Nội, mong muốn việc triển khai thực hiện bảo đảm đúng quy định của pháp luật; công khai, minh bạch, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Ngoài ra, nhiều ý kiến cử tri và nhân dân băn khoăn việc triển khai sử dụng xăng sinh học E10; tai nạn lao động nghiêm trọng vẫn xảy ra ở một số lĩnh vực; diễn biến thời tiết cực đoan, nguy cơ thiếu điện trong mùa cao điểm, ngập úng, lũ quét, sạt lở đất của mùa mưa bão sắp tới; giá điện, xăng dầu và chi phí sinh hoạt tăng cao…

Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội kiến nghị UBTVQH đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành và các địa phương tăng cường kiểm tra chất lượng xăng sinh học E10, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai…

Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tăng cường công tác kiểm tra và phối hợp chặt chẽ với UBND TP Hà Nội trong việc triển khai, thực hiện các dự án lớn trên địa bàn. Trong đó, cần có chính sách và giải pháp cụ thể để triển khai các dự án phục vụ tái định cư, tái thiết nhằm ổn định đời sống và sinh kế cho người dân trong khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án.

Phát biểu ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, công tác dân nguyện thời gian tới phải đi sâu hơn, không chỉ dừng lại ở tiếp dân, xử lý đơn, chuyển kiến nghị mà phải trở thành một kênh cảm nhận sớm lòng dân; là hệ thống cảnh báo chính sách, là thước đo chất lượng quản trị quốc gia.