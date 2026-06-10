Triển khai mô hình điểm phòng, chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội, lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và đông đảo cán bộ, nhân dân trên địa bàn.

Toàn cảnh hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại úy Nguyễn Duy Tuấn Minh, Trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa nhấn mạnh: "VK, VLN, CCHT là những phương tiện đặc biệt có tính sát thương cao. Nếu không được quản lý chặt chẽ hoặc rơi vào tay các đối tượng xấu sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự và sự bình yên của nhân dân.

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội và sự hướng dẫn nghiệp vụ của các đơn vị chức năng, công tác quản lý VK, VLN, CCHT trên địa bàn phường đã đạt nhiều kết quả tích cực. Đáng chú ý, số vụ việc và hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến VK, VLN, CCHT đã giảm 50% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tình hình vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp khi các đối tượng lợi dụng không gian mạng, dịch vụ chuyển phát nhanh để mua bán, vận chuyển, chế tạo trái phép vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ và linh kiện súng tự chế".

Đại úy Nguyễn Duy Tuấn Minh, Trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa phát biểu khai mạc hội nghị

Trung tá Hoàng Văn Thành - Phó Trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa báo cáo kế hoạch xây dựng phường điểm về thực hiện tốt công tác vận động thu hồi và phòng chống tội phạm liên quan đến VL-VLN-CCHT

Việc được lựa chọn xây dựng mô hình phường điểm về vận động thu hồi và đấu tranh với tội phạm liên quan đến VK, VLN, CCHT vừa là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn đối với cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an cơ sở.

Để mô hình đạt hiệu quả thiết thực, phường Ô Chợ Dừa sẽ tập trung thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, trước hết là đổi mới tư duy, phương thức tuyên truyền; tận dụng hiệu quả các nền tảng số, mạng xã hội và các nhóm cộng đồng để lan tỏa thông điệp pháp luật đến từng người dân. Mỗi cán bộ cơ sở, đoàn viên thanh niên phải trở thành hạt nhân tuyên truyền tích cực, giúp người dân hiểu rằng việc giao nộp một khẩu súng tự chế hay một loại vũ khí thô sơ chính là góp phần loại bỏ nguy cơ mất an toàn cho gia đình và cộng đồng.

Công an phường Ô Chợ Dừa giới thiệu, phân loại về các loại VK-VLN-CCHT

Dẫn chứng về hiệu quả của công tác tuyên truyền trên không gian mạng, Đại úy Nguyễn Duy Tuấn Minh cho biết clip tuyên truyền về thu hồi VK, VLN, CCHT do lực lượng Cảnh sát khu vực Công an phường xây dựng đã thu hút gần 100.000 lượt xem, hơn 15.000 lượt tương tác, khoảng 3.500 lượt thích và hàng trăm lượt chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng.

Nhiệm vụ trọng tâm thứ hai được Công an phường xác định là phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Theo đó, công tác phòng ngừa, vận động thu hồi VK, VLN, CCHT không chỉ là nhiệm vụ riêng của lực lượng Công an mà cần sự vào cuộc đồng bộ của Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên cùng các tổ dân phố. Phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” sẽ tiếp tục được triển khai quyết liệt nhằm phát hiện sớm các nguy cơ phát sinh vi phạm, lấy phòng ngừa làm gốc.

Cán bộ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội đã giới thiệu nhiều nội dung mới liên quan đến Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Bên cạnh đó, lực lượng Công an sẽ chủ động nắm tình hình địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT theo đúng quy định của pháp luật.

Tại hội nghị, báo cáo viên là cán bộ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội đã giới thiệu nhiều nội dung mới liên quan đến Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cho người dân trên địa bàn phường Ô Chợ Dừa nắm được.

Các loại vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ được thu giữ

Đồng chí Nguyễn Anh Quân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ô Chợ Dừa phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Quân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ô Chợ Dừa ghi nhận tinh thần chủ động, trách nhiệm của Công an phường trong việc tham mưu xây dựng mô hình điểm có ý nghĩa thiết thực đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Anh Quân nhấn mạnh, việc triển khai mô hình không chỉ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về VK, VLN, CCHT mà còn góp phần xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong nhân dân. Bí thư Đảng ủy phường đề nghị các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Đồng thời, cần gắn việc thực hiện mô hình với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động sức mạnh của nhân dân trong phát hiện, tố giác tội phạm và vận động giao nộp VK, VLN, CCHT. Qua đó góp phần xây dựng địa bàn Ô Chợ Dừa an toàn, văn minh, không có tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng quyết tâm của lực lượng Công an và sự đồng thuận của nhân dân, mô hình “Phường thực hiện tốt công tác vận động thu hồi và phòng, chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ” được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến rõ nét trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, góp phần giữ vững bình yên cho từng khu dân cư, từng tuyến phố trên địa bàn phường Ô Chợ Dừa.