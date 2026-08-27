Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, trên địa bàn xã Hòa Lạc, TP Hà Nội xảy ra mưa lớn kéo dài, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, Công an xã Hòa Lạc luôn duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng tiếp nhận, xử lý tin báo và hỗ trợ Nhân dân kịp thời trong mọi tình huống.

Theo đó, khoảng 20h30 ngày 24-8, Công an xã Hòa Lạc nhận được tin báo của người dân về việc một người đàn ông đang ngồi gục bên vệ đường tại khu vực gần Cầu chui số 19.

Công an xã đưa người bị nạn vào Trạm y tế chăm sóc sức khỏe.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ, chiến sĩ trong ca trực cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kiểm tra, hỗ trợ.

Nhận thấy tình trạng sức khỏe của người đàn ông không ổn định, tổ công tác đã khẩn trương đưa người này đến Trạm Y tế để được thăm khám, chăm sóc. Đồng thời, lực lượng Công an xã tiến hành xác minh thông tin, liên hệ với người thân để thông báo tình hình và phối hợp đưa công dân về nhà an toàn.

Gia đình đến Trạm y tế đón người thân bị nạn.

Khi có mặt tại Trạm Y tế, đại diện gia đình bày tỏ xúc động và gửi thư cảm ơn lực lượng Công an xã Hòa Lạc kịp thời phát hiện, chăm sóc sức khỏe và bảo đảm an toàn cho người thân bị nạn.

Việc làm ý nghĩa của Công an xã Hòa Lạc đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an Thủ đô, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy, không quản ngại khó khăn, mưa bão, luôn sẵn sàng hỗ trợ, bảo vệ tính mạng, sức khỏe và sự bình yên của Nhân dân.