Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn địa bàn sau trận chung kết Việt Nam - Thái Lan

ANTD.VN - Sau trận đấu bóng đá chung kết lượt về ASEAN HYUNDAI CUP 2026 giữa Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển Thái Lan, Công an phường Kim Liên, Hà Nội đã chủ động triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự, tập trung lực lượng tại khu vực hầm Kim Liên và các tuyến đường lân cận, phòng ngừa nguy cơ tụ tập đông người, cổ vũ quá khích, đua xe và điều khiển phương tiện gây mất trật tự công cộng.

Hầm Kim Liên cùng khu vực phía trên và hai đầu hầm là những địa bàn có mật độ phương tiện giao thông cao. Sau các trận đấu quan trọng của Đội tuyển Việt Nam, nơi đây thường thu hút đông người hâm mộ di chuyển qua, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc giao thông và phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật nếu không được kiểm soát kịp thời.

Công an phường Kim Liên chủ động phòng ngừa tụ tập, đua xe trái phép sau trận chung kết Việt Nam - Thái Lan

Công an phường Kim Liên đã bố trí cán bộ, chiến sĩ tại các vị trí trọng điểm, tổ chức các chốt kiểm soát kết hợp tuần tra lưu động.

Trên cơ sở chủ động dự báo tình hình, Công an phường Kim Liên đã bố trí cán bộ, chiến sĩ tại các vị trí trọng điểm, tổ chức các chốt kiểm soát kết hợp tuần tra lưu động. Lực lượng Công an vừa phân luồng, hướng dẫn người dân tham gia giao thông, vừa tăng cường quan sát, nắm tình hình, kịp thời phát hiện những biểu hiện tụ tập đông người, điều khiển phương tiện với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng hoặc có dấu hiệu tổ chức, tham gia đua xe trái phép.

Việc triển khai lực lượng từ sớm, từ xa không chỉ nhằm xử lý các tình huống phát sinh mà quan trọng hơn là chủ động phòng ngừa, không để hình thành những điểm tụ tập phức tạp về an ninh, trật tự. Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không cổ vũ quá khích, không điều khiển phương tiện gây nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh.

Hình ảnh tại nóc hầm Kim Liên

Phương án bảo đảm an ninh, trật tự được Công an phường Kim Liên triển khai với tinh thần chủ động, linh hoạt, phù hợp đặc điểm địa bàn, góp phần duy trì giao thông an toàn, thông suốt tại khu vực hầm Kim Liên và các tuyến đường lân cận.

Qua đó, Công an phường hướng tới mục tiêu để niềm vui cổ vũ bóng đá của người dân được lan tỏa theo hướng văn minh, an toàn; đồng thời kiên quyết phòng ngừa, ngăn chặn những hành vi lợi dụng không khí sau trận đấu để gây mất an ninh, trật tự, ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của cộng đồng.