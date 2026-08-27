Từ 1/9: Áp dụng hướng dẫn mới của Bộ Công an về thủ tục hỗ trợ từ Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông

ANTD.VN - Theo quy định mới của Bộ Công an, từ tháng 9/2026, nhiều đối tượng được lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ từ Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông, trong đó có gia đình nạn nhân bị chết do tai nạn gặp khó khăn...

Thông tư 126/2026/TT-BCA quy định trình tự, thủ tục thực hiện nội dung chi từ Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ. Theo Điều 3 Thông tư này, các trường hợp được lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ gồm:

Nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông đường bộ có tỷ lệ tổn thương cơ thể trên 31% đến dưới 81%, đang gặp khó khăn về kinh tế;

Hộ gia đình có nạn nhân bị chết trong vụ tai nạn giao thông đường bộ, đang gặp khó khăn về kinh tế; Nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông đường bộ có tỷ lệ tổn thương cơ thể trên 81%;

Tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia giúp đỡ, cứu chữa, đưa người bị tai nạn giao thông đường bộ đi cấp cứu; Tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia hoạt động tuyên truyền làm giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ mà không được Nhà nước bảo đảm kinh phí.

Như vậy, từ ngày 1/9/2026, các nhóm đối tượng nêu trên được thực hiện thủ tục đề nghị hỗ trợ từ Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ.

Ngoài ra, theo Điều 5 Thông tư 126/2026, hộ gia đình, tổ chức, cá nhân có nguyện vọng được hỗ trợ có thể gửi đơn, hồ sơ đề nghị bằng một trong 3 hình thức: trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính.

Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn, hồ sơ, cơ quan đầu mối kiểm tra tính hợp lệ. Trường hợp đơn, hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì cơ quan đầu mối thông báo bằng văn bản để hộ gia đình, tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện.

Điều 6 Thông tư 126/2026 cũng nêu rõ, trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị chi từ Quỹ, Cơ quan quản lý Quỹ thẩm định hồ sơ, báo cáo Giám đốc Quỹ xem xét, quyết định chi từ Quỹ hoặc thông báo bằng văn bản về lý do không đủ điều kiện chi từ Quỹ.

Trường hợp nội dung phức tạp, cần lấy ý kiến, xác nhận của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, thời hạn giải quyết có thể kéo dài nhưng không quá 7 ngày làm việc.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định, không chi hỗ trợ từ Quỹ đối với các trường hợp:

Hộ gia đình, tổ chức, cá nhân không thuộc một trong các trường hợp tại Điều 11 Nghị định số 279/2025/NĐ-CP; Nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đường bộ không được cơ quan có thẩm quyền lập hồ sơ thụ lý, điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật;

Người gây ra nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ tai nạn giao thông đường bộ; Nạn nhân là người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà: trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn; trong cơ thể có chất ma túy hoặc các chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng; phương tiện không đủ điều kiện tham gia giao thông đường bộ theo quy định;

Tổ chức, cá nhân có chức năng cung cấp dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực tiếp tham gia giúp đỡ, cứu chữa, đưa người bị tai nạn giao thông đường bộ đi cấp cứu mà có thu giá dịch vụ cấp cứu, vận chuyển;

Cá nhân đang thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, trật tự an toàn giao thông đường bộ trực tiếp tham gia giúp đỡ, cứu chữa, đưa người bị tai nạn giao thông đường bộ đi cấp cứu.