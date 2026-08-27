Kịp thời ngăn hành vi đốt pháo sáng trong hầm Kim Liên sau trận chung kết Việt Nam - Thái Lan

ANTD.VN - Ngay sau trận chung kết giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan, Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án, tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho người dân.

Xác định thời điểm sau trận chung kết giữa Việt Nam và Thái Lan là thời gian tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các hành vi tụ tập đông người, điều khiển phương tiện gây mất trật tự công cộng, đua xe, cổ vũ quá khích, đốt pháo sáng... Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội đã chủ động bố trí cán bộ, chiến sĩ tổ chức tuần tra trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát, phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám có mặt từ sớm để chủ động phòng ngừa các hành vi quá khích

Tuần tra đảm bảo an ninh trật tự

Trong quá trình tuần tra, lực lượng Công an phường đã nhanh chóng phát hiện một trường hợp có hành vi đốt pháo sáng tại khu vực hầm Kim Liên. Trước nguy cơ hành vi này gây mất an toàn, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông và tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ, cán bộ, chiến sĩ đã kịp thời tiếp cận, đưa trường hợp trên về trụ sở Công an phường để làm rõ, nhắc nhở và xử lý theo quy định.

Việc phát hiện, xử lý nhanh trường hợp đốt pháo sáng cho thấy tinh thần chủ động, trách nhiệm của lực lượng Công an phường trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là tại những thời điểm tập trung đông người sau các sự kiện thể thao lớn.

Bên cạnh xử lý các tình huống cụ thể, Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám tiếp tục duy trì các tổ tuần tra, kiểm soát, tập trung tại những tuyến đường, khu vực có nguy cơ xảy ra tụ tập đông người, gây rối trật tự công cộng. Lực lượng chức năng đồng thời tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không có hành vi quá khích, không đốt pháo sáng, pháo nổ, không điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng, tụ tập gây mất an toàn giao thông.

Xử lý trường hợp đốt pháo sáng

Khẩn trương đưa người đốt pháo sáng về trụ sở để xử lý

Với phương châm chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý ngay từ cơ sở, Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám quyết tâm giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn, để niềm vui bóng đá của người dân được diễn ra an toàn, văn minh, không trở thành nguyên nhân dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật hoặc ảnh hưởng đến cộng đồng.

Lực lượng Công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, khi tham gia các hoạt động cổ vũ thể thao cần thể hiện tinh thần yêu bóng đá một cách văn minh, chấp hành pháp luật và các quy định về an ninh, trật tự, an toàn giao thông. Mọi hành vi đốt pháo sáng, gây rối, tụ tập đua xe hoặc cổ vũ quá khích đều có thể gây nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh, đồng thời bị xử lý theo quy định.