Tăng cường phát hiện học sinh có năng khiếu nổi bật qua hoạt động chuyên môn

ANTD.VN - Bộ GD-ĐT ban hành quy định mới về quy trình phát hiện, tuyển chọn và phát triển năng khiếu học sinh qua các hoạt động nghệ thuật, thể thao, giúp tạo điều kiện phát triển toàn diện cho học sinh.

Sẽ có cơ chế phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng, theo dõi, đánh giá và phát triển năng khiếu; tăng cường phát hiện học sinh có năng khiếu nổi bật thông qua các hoạt động chuyên môn.

Bộ GD-ĐT vừa ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao.

Quy định mới chuyển từ cách tiếp cận chủ yếu là giáo dục, huấn luyện sang quy trình phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng, theo dõi, đánh giá và phát triển năng khiếu; tăng cường phát hiện học sinh có năng khiếu nổi bật thông qua các hoạt động chuyên môn.

Thông tư chú trọng phát triển năng khiếu theo hướng toàn diện, tạo cơ hội để học sinh được học tập, luyện tập, biểu diễn, thi đấu, trải nghiệm, giao lưu, hướng nghiệp và tham gia các hoạt động hợp tác trong nước, quốc tế phù hợp với năng lực và định hướng phát triển của học sinh.

Theo quy định, hằng năm tổ chức cuộc thi, hội thi và hoạt động chuyên môn, trong hoặc ngoài nhà trường để phát hiện học sinh có năng khiếu nổi bật. Thông tư bổ sung hoạt động giao lưu, hợp tác trong nước và quốc tế, đồng thời tạo cơ chế để học sinh năng khiếu tham gia các đội tuyển cấp trường, tỉnh/thành phố và quốc gia.

Cùng với đó, Thông tư số 69 bổ sung các yêu cầu về sức khỏe, dinh dưỡng, phục hồi chức năng, an toàn, phòng chống chấn thương, cơ sở vật chất và thiết bị chuyên biệt cho từng lĩnh vực.

Thông tư mới bổ sung yêu cầu về phòng học chuyên môn nghệ thuật, nhạc cụ, đạo cụ, thiết bị âm thanh, ánh sáng, phương tiện biểu diễn, đồng thời quy định thiết bị luyện tập, thi đấu và điều kiện an toàn. Điều này nhằm bảo đảm điều kiện giảng dạy của đội ngũ, tạo điều kiện phát triển tối đa năng khiếu ở học sinh.

Về tuyển sinh, trường năng khiếu thực hiện theo quy định chung về tuyển sinh đối với trường phổ thông, đồng thời thực hiện các yêu cầu về đánh giá, kiểm tra và tuyển chọn năng khiếu phù hợp với lĩnh vực nghệ thuật, thể dục, thể thao của nhà trường và quy định của Quy chế.

Về chuyển trường, tiếp nhận học sinh, Thông tư số 69 quy định thực hiện theo quy định của Điều lệ trường phổ thông và quy định hiện hành về chuyển trường, tiếp nhận học sinh, đồng thời bảo đảm điều kiện về năng khiếu của trường.