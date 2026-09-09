Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Ngọc Lâm tham quan Triển lãm quốc tế PCCC và CNCH

ANTD.VN - Chiều 9-9, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tham quan Triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong công tác PCCC và CNCH; thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ năm 2026.

Tại triển lãm, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm đã trực tiếp tham quan nhiều gian trưng bày, nghe đại diện các doanh nghiệp, tổ chức, tập đoàn trong nước và quốc tế giới thiệu những công nghệ, thiết bị và giải pháp mới trong lĩnh vực PCCC và CNCH.

Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tham quan Triển lãm

Nổi bật tại các khu trưng bày là những sản phẩm, phương tiện được tích hợp các công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI), nền tảng số, dữ liệu số, tự động hóa... nhằm nâng cao khả năng phát hiện, cảnh báo, xử lý sự cố cũng như hiệu quả cứu người trong những tình huống nguy hiểm.

Đáng chú ý, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm đã nghe giới thiệu về robot chữa cháy tích hợp công nghệ AI - một trong những giải pháp công nghệ được kỳ vọng hỗ trợ lực lượng chức năng tiếp cận, xử lý các đám cháy tại những khu vực có điều kiện nguy hiểm, phức tạp. Cùng với đó là nhiều phương tiện PCCC được nghiên cứu, sản xuất trong nước, cho thấy năng lực ngày càng được nâng cao của các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực này.

Qua tham quan, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm ghi nhận và đánh giá cao công tác tổ chức triển lãm của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH cùng các đơn vị liên quan

Theo Ban tổ chức, Triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện PCCC và CNCH năm 2026 diễn ra từ ngày 9 đến 12-9 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Triển lãm có quy mô khoảng 500 gian hàng của 350 doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế, giới thiệu sản phẩm của 480 thương hiệu đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tham dự sự kiện còn có 13 đoàn đại biểu đến từ các cơ quan quản lý PCCC, tổ chức kiểm định và các tập đoàn công nghệ của nhiều quốc gia.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm tham quan các gian trưng bày

Không chỉ là nơi giới thiệu các phương tiện, thiết bị PCCC và CNCH hiện đại, triển lãm còn tạo không gian kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, nhà khoa học và các tổ chức quốc tế. Qua đó, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, đầu tư, chuyển giao công nghệ, từng bước hình thành và phát triển hệ sinh thái công nghiệp PCCC và CNCH đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Trong bối cảnh khoa học công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang ngày càng được ứng dụng sâu rộng, những công nghệ được giới thiệu tại triển lãm cho thấy xu hướng hiện đại hóa công tác PCCC và CNCH đang chuyển mạnh từ phương thức xử lý sự cố truyền thống sang chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và hỗ trợ lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ bằng các giải pháp công nghệ.

Đây cũng là cơ hội để các đơn vị trong nước tiếp cận những thành tựu mới của thế giới, đồng thời giới thiệu các sản phẩm, phương tiện do Việt Nam nghiên cứu, sản xuất; từ đó mở rộng hợp tác, nâng cao năng lực công nghệ và đáp ứng tốt hơn yêu cầu bảo đảm an toàn, phòng chống cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới.