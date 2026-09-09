Từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp PCCC và CNCH

ANTD.VN - Chiều 9-9, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH - Bộ Công an phối hợp với Hiệp hội PCCC và CNCH Việt Nam tổ chức tọa đàm quốc tế với chủ đề “Phát triển công nghiệp PCCC và CNCH góp phần phát triển công nghiệp an ninh, phục vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân”.

Tọa đàm diễn ra trong khuôn khổ Triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện PCCC, CNCH; ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong công tác PCCC và CNCH năm 2026, với sự tham dự của các cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Mở rộng hợp tác, làm chủ công nghệ

Phát biểu tại tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi về định hướng phát triển công nghiệp PCCC và CNCH trong bối cảnh yêu cầu bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ngày càng cao, trong khi khoa học công nghệ đang tạo ra những thay đổi mạnh mẽ đối với lĩnh vực này.

Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH phát biểu tại buổi tọa đàm

Tọa đàm có 10 diễn giả, trong đó 5 diễn giả đến từ các cơ quan quản lý, tổ chức và tập đoàn quốc tế của Áo, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh. Sự tham gia của các chuyên gia quốc tế mở ra cơ hội để Việt Nam tiếp cận kinh nghiệm quản lý, công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật cũng như các mô hình phát triển công nghiệp PCCC và CNCH tiên tiến.

Một trong những nội dung được các đại biểu quan tâm là tăng cường hợp tác quốc tế, nghiên cứu chung, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thử nghiệm và chuyển giao công nghệ.

Đây được xem là những yếu tố quan trọng để từng bước nâng cao năng lực tự chủ về công nghệ, thiết bị và phương tiện PCCC, CNCH, đồng thời tạo nền tảng cho sự phát triển của ngành công nghiệp đặc thù này.

Tọa đàm có 5 diễn giả đến từ các cơ quan quản lý, tổ chức và tập đoàn quốc tế

Trong thực tiễn, công tác PCCC và CNCH đòi hỏi hệ thống phương tiện ngày càng chuyên sâu, từ thiết bị phát hiện, cảnh báo cháy, phương tiện chữa cháy, thiết bị bảo hộ cá nhân đến các phương tiện tìm kiếm, cứu người trong môi trường nguy hiểm. Cùng với đó là yêu cầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, robot, dữ liệu và các nền tảng số nhằm hỗ trợ lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ.

Việc phát triển công nghiệp PCCC và CNCH vì thế không chỉ dừng ở sản xuất một số thiết bị đơn lẻ, mà cần hình thành chuỗi liên kết từ nghiên cứu, thiết kế, thử nghiệm, sản xuất đến ứng dụng, đánh giá và cải tiến sản phẩm.

Từ nhu cầu thực tiễn đến hệ sinh thái công nghiệp

Theo các ý kiến tại tọa đàm, nhu cầu đối với sản phẩm, phương tiện và giải pháp PCCC, CNCH tại Việt Nam là rất lớn. Nếu tổ chức tốt nguồn lực và mở rộng hợp tác quốc tế, Việt Nam có điều kiện từng bước hình thành một hệ sinh thái công nghiệp PCCC và CNCH có khả năng nghiên cứu, thử nghiệm, sản xuất, ứng dụng và cải tiến công nghệ.

Đây là hướng đi có ý nghĩa không chỉ đối với công tác PCCC và CNCH mà còn góp phần phát triển công nghiệp an ninh, phục vụ trực tiếp yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại tọa đàm

Để hiện thực hóa mục tiêu này, việc xây dựng cơ chế kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng thực thi nhiệm vụ, các viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo và cộng đồng doanh nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Thực tiễn công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ chính là “bài toán đầu vào” để các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp xác định nhu cầu, hoàn thiện sản phẩm. Ngược lại, những thành tựu khoa học công nghệ mới sẽ tạo thêm công cụ, phương tiện giúp lực lượng PCCC và CNCH nâng cao hiệu quả xử lý tình huống.

Sự kết nối này nếu được tổ chức bài bản sẽ tạo thành một vòng tròn khép kín: từ nhu cầu thực tế - nghiên cứu công nghệ - thử nghiệm - sản xuất - đưa vào sử dụng - đánh giá - tiếp tục cải tiến.

Một điểm đáng chú ý được đặt ra tại tọa đàm là yêu cầu nâng cao năng lực nghiên cứu, sản xuất trong nước, từng bước giảm sự phụ thuộc vào nguồn thiết bị nhập khẩu.

Trong lĩnh vực PCCC và CNCH, đặc thù nhiệm vụ đặt ra yêu cầu rất cao về độ tin cậy, khả năng hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt và tính tương thích với thực tế Việt Nam. Vì vậy, bên cạnh việc tiếp cận công nghệ tiên tiến của thế giới, việc nghiên cứu, nội địa hóa và làm chủ công nghệ có ý nghĩa lâu dài.

Cùng với đó, hợp tác quốc tế cần được thúc đẩy theo hướng thực chất hơn, không chỉ dừng ở trao đổi kinh nghiệm mà tiến tới nghiên cứu chung, đào tạo chuyên gia, chuyển giao kỹ thuật và phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu thực tế.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, đây cũng là cơ hội để lĩnh vực PCCC và CNCH tiếp cận sâu hơn với các công nghệ mới như AI, robot, cảm biến thông minh, phân tích dữ liệu và điều hành trên nền tảng số.

Từ những trao đổi tại tọa đàm, có thể thấy phát triển công nghiệp PCCC và CNCH đang đứng trước dư địa lớn. Nếu tận dụng tốt nhu cầu thị trường, năng lực nghiên cứu trong nước và nguồn lực hợp tác quốc tế, Việt Nam có thể từng bước hình thành một hệ sinh thái công nghiệp chuyên ngành có khả năng tự nghiên cứu, sản xuất và cung cấp các sản phẩm, giải pháp phục vụ nhiệm vụ PCCC và CNCH.

Đây cũng là bước đi cần thiết để xây dựng lực lượng PCCC và CNCH ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; chủ động ứng phó hiệu quả với các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố ngày càng đa dạng, phức tạp trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.