Sắp tới, những đối tượng nào được miễn đào tạo nghề luật sư để trở thành luật sư công?

ANTD.VN - Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết Nghị quyết về thí điểm thực hiện chế định luật sư công, cơ quan soạn thảo đã đề xuất hàng loạt đối tượng được miễn đào tạo nghề để trở thành luật sư công.

Theo dự thảo Nghị định, những người được miễn đào tạo nghề luật sư để trở thành luật sư công gồm:

Giáo sư, Phó Giáo sư chuyên ngành luật; Tiến sỹ luật; từng là Thẩm phán cao cấp, Kiểm sát viên cao cấp, Điều tra viên cao cấp, Chấp hành viên cao cấp, Thẩm tra viên cao cấp; từng là Thẩm phán trung cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Điều tra viên trung cấp; Chấp hành viên chính, Thẩm tra viên chính; Chuyên viên cao cấp, Pháp chế viên cao cấp, Tranh tra viên cao cấp, Nghiên cứu viên cao cấp, Giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật và tương đương; Chuyên viên chính, Pháp chế viên chính, Thanh tra viên chính, Nghiên cứu viên chính, Giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật và tương đương.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định các chức

danh tương đương được quy định tại điểm d và đ khoản 3 Điều này.

Ngoài ra, dự thảo cũng đề xuất người được miễn tập sự hành nghề luật sư. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan Quân đội nhân dân, sĩ quan Công an nhân dân, người làm việc trong doanh nghiệp Nhà nước thuộc các trường hợp sau được miễn tập sự hành nghề luật sư: Giáo sư, Phó Giáo sư chuyên ngành luật; Tiến sĩ luật; Đang là Chuyên viên cao cấp, Pháp chế viên cao cấp, Thanh tra viên cao cấp, Nghiên cứu viên cao cấp, Giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật và tương đương; từng là Thẩm phán cao cấp, Kiểm sát viên cao cấp, Điều tra viên cao cấp, Chấp hành viên cao cấp, Thẩm tra viên cao cấp.

Người được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư hoặc luật sư hành nghề theo quy định được tuyển dụng làm luật sư công phải tham gia bồi dưỡng tối thiểu là 3 ngày.

Nội dung bồi dưỡng gồm: Pháp luật về luật sư và pháp luật về luật sư công, Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp; kỹ năng tham gia giải quyết công việc có tính chất pháp lý tại khu vực nhà nước và nội dung khác liên quan đến hoạt động của luật sư công.

Về chế độ, chính sách đối với luật sư công, theo Điều 18 dự thảo, luật sư công là người làm việc trong doanh nghiệp nhà nước được hưởng mức hỗ trợ hằng tháng theo mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động với doanh nghiệp Nhà nước.

Một buổi làm việc của luật sư công được tính là 4 giờ. Các công việc của luật sư công thực hiện để giải quyết vụ, việc làm cơ sở để tính thời gian làm việc gồm:

Nghiên cứu, sao chụp hồ sơ, tài liệu; Xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, tình tiết liên quan; Làm việc với cơ quan, tổ chức sử dụng luật sư công; Làm việc với cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ, việc, tham gia tố tụng; Làm việc với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; Xây dựng phương án giải quyết và chuẩn bị hồ sơ vụ, việc…

Ngoài khoản hỗ trợ và bồi dưỡng theo quy định, luật sư công được hưởng chế độ, chính sách khác tương tự như đối với cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang có vị trí việc làm xây dựng pháp luật, pháp chế theo quy định của Nghị quyết 197/2025.