Trả lại hơn 120 triệu đồng cho nữ hành khách bỏ quên trên tàu SE2

ANTD.VN -Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thông tin, nhân viên đường sắt trên tàu Thống Nhất SE2 vừa bàn giao tài sản gồm hơn 120 triệu tiền mặt cùng giấy tờ tùy thân cho một hành khách bỏ quên trên tàu.

Theo đó, vào khoảng 4 giờ 15 phút sáng nay 22/7, sau khi tàu SE2 đến ga Nam Định, trong quá trình kiểm tra toa xe, tiếp viên phụ trách toa số 3 Mai Quý Hoàn phát hiện hành khách bỏ quên một chiếc túi xách trên tàu. Tiếp viên Hoàn đã báo cáo sự việc cho Trưởng tàu Lê Xuân Quyết.

Trưởng tàu đã cùng tiếp viên phụ trách toa số 3, nhân viên bảo vệ tàu đã nhanh chóng tiếp cận vị trí. Dưới sự chứng kiến của các hành khách xung quanh, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản kiểm kê tài sản theo đúng quy trình. Bên trong chiếc túi chứa một số lượng tài sản lớn gồm nhiều xấp tiền mặt các mệnh giá, với tổng giá trị lên tới 122.850.000 đồng.

Nhân viên đường sắt trao lại hơn 120 triệu đồng tiền mặt của hành khách bỏ quên trên tàu SE2 vào sáng nay 22/7

Sau khi hoàn tất các thủ tục xác minh chặt chẽ để trao tài sản cho đúng người, vào lúc 7 giờ 30 phút cùng ngày tại ga Hà Nội, toàn bộ số tiền đã được bàn giao nguyên vẹn cho ông Phạm Văn Đăng (người được hành khách Nguyễn Thị Thủy ủy quyền) trong niềm hạnh phúc và xúc động nghẹn ngào từ phía gia đình.

Nhận lại số tiền và giấy tờ quan trọng, chị Thủy không giấu được xúc động, đã gọi điện thoại, trực tiếp gửi lời cảm ơn chân thành đến tập thể cán bộ, nhân viên phục vụ trên tàu SE2 vì tinh thần trách nhiệm, trung thực, tận tâm trong công việc.

Đây không phải là lần đầu tiên nhân viên đường sắt Việt Nam trả lại tài sản có giá trị cho hành khách. Trước đó một tuần, tổ tàu SE1 cũng đã kịp thời phát hiện và trao trả lại số tài sản trị giá 10 triệu đồng và nhiều giấy tờ quan trọng cho một hành khách khác vô tình bỏ quên khi xuống tàu.

Thống kê từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho thấy, từ đầu năm đến nay, các nhân viên ngành đường sắt đã có 87 trường hợp trả lại tài sản cho hành khách, với tổng tài sản gần 190 triệu đồng, 2435 USD, 400Euro, 24.300 Đài tệ, 347 Nhân dân tệ, 53.000 Won, 13.800 Riel (Campuchia)… và nhiều tài sản có giá trị khác.