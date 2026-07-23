Sau 5 ngày có văn bản triệu hồi xe lỗi, hãng phải yêu cầu đại lý dừng bán phương tiện

ANTD.VN - Theo Thông tư 45/2026 do Bộ Xây dựng ban hành vừa có hiệu lực, một trong những nội dung đáng chú ý là sửa đổi quy định về trình tự, trách nhiệm thực hiện triệu hồi xe cơ giới có lỗi kỹ thuật.

Theo đó, trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo triệu hồi từ nhà sản xuất hoặc từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, người nhập khẩu phải thông báo bằng văn bản tới các đại lý, yêu cầu dừng bán các phương tiện thuộc diện triệu hồi nhưng chưa được khắc phục lỗi.

Trong vòng 10 ngày, doanh nghiệp nhập khẩu phải gửi báo cáo bằng văn bản tới Cục Đăng kiểm Việt Nam, nêu rõ nguyên nhân lỗi, biện pháp khắc phục, số lượng phương tiện phải triệu hồi và kế hoạch triển khai.

Đồng thời, doanh nghiệp phải chủ động thực hiện chương trình triệu hồi, công khai kế hoạch và danh sách xe bị triệu hồi trên website của mình cũng như tại hệ thống đại lý bán hàng.

Thông tư cũng bổ sung trách nhiệm của cơ quan chứng nhận trong trường hợp hàng hóa thuộc diện triệu hồi nhưng chưa được cấp Chứng chỉ chất lượng. Khi đó, cơ quan chứng nhận sẽ thông báo cho cơ quan hải quan để người nhập khẩu được tạm giải phóng hàng nhằm khắc phục lỗi, sau đó mới tiếp tục hoàn tất thủ tục chứng nhận khi việc sửa chữa đã hoàn thành.

Hơn 13.600 xe Hyundai Tucson vừa phải triệu hồi vào đầu tháng 7 để kiểm tra và cập nhật phần mềm hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía trước (FCA).

Đáng chú ý, nhiều nhiệm vụ trước đây thuộc cơ quan chứng nhận sẽ được chuyển giao cho Cục Đăng kiểm Việt Nam. Cục sẽ thực hiện thông báo bằng văn bản cho người nhập khẩu về việc tiếp nhận kế hoạch triệu hồi và các yêu cầu bổ sung đối với chương trình triệu hồi (nếu có); yêu cầu người nhập khẩu phải thực hiện việc triệu hồi; công khai thông tin về xe bị triệu hồi trên cổng thông tin điện tử.

Đồng thời, Cục Đăng kiểm cũng là cơ quan trực tiếp thực hiện theo dõi, kiểm tra việc thực hiện triệu hồi của người nhập khẩu, thông báo tới cơ quan chứng nhận để tạm dừng các thủ tục chứng nhận chất lượng đối với các trường hợp không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định.

Ngoài quy định về triệu hồi phương tiện, Thông tư 45 của Bộ Xây dựng cũng yêu cầu người nhập khẩu có trách nhiệm công khai mức tiêu thụ năng lượng của xe cơ giới.

Thông tin công khai phải phù hợp với kết quả thử nghiệm của xe mẫu cùng kiểu loại đã được chứng nhận và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của người nhập khẩu cũng như cơ sở kinh doanh xe (nếu có). Các thông tin này phải được duy trì trong suốt thời gian kiểu loại xe được cung cấp ra thị trường.