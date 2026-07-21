Từ 27/7: Cán bộ tiếp công dân có thể được bồi dưỡng tới 250.000 đồng/ngày?

ANTD.VN - Mức chi bồi dưỡng người làm nhiệm vụ tiếp công dân lên tới 250.000 đồng/ ngày; áp dụng phương pháp xác định giá dịch vụ phát điện mới của nhà máy điện BOT... là những chính sách mới quan trọng có hiệu lực từ cuối tháng 7/2026.

Thông tư 65/2026/TT-BTC sửa đổi Thông tư 320/2016/TT-BTC quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực từ ngày 27/7/2026.

Theo đó, các đối tượng được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 38 Nghị định 154/2026/NĐ-CP mà chưa được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề theo quy định hiện hành, khi thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân được bồi dưỡng 200.000 đồng/ngày/người; trường hợp đang được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề theo quy định hiện hành thì được bồi dưỡng 150.000 đồng/ngày/người.

Cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền giao hoặc phân công thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương mà chưa được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề theo quy định hiện hành được bồi dưỡng 250.000 đồng/ngày/người; trường hợp đang hưởng chế độ phụ cấp theo nghề theo quy định hiện hành được bồi dưỡng 200.000 đồng/ngày/người.

Các đối tượng quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 38 Nghị định 154/2026 được bồi dưỡng 100.000 đồng/ngày/người.

Thông tư 30/2026/TT-BCT quy định phương pháp xác định giá dịch vụ phát điện nhà máy điện đầu tư theo hình thức xây dựng - kinh doanh - chuyển giao có hiệu lực từ ngày 28/7/2026.

Thông tư quy định nguyên tắc xác định giá dịch vụ phát điện của nhà máy điện BOT như sau: Giá dịch vụ phát điện của nhà máy điện BOT được xây dựng trên cơ sở các khoản chi phí hợp lý, hợp lệ của chủ đầu tư trong toàn bộ đời sống kinh tế dự án; Tỷ suất sinh lợi nội tại về tài chính (IRR) không vượt quá 12%.

Giá dịch vụ phát điện của nhà máy điện BOT gồm các thành phần: Giá công suất; Giá điện năng (đồng/kWh).

Giá dịch vụ phát điện chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên nước, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, tiền dịch vụ môi trường rừng, phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn và đối với nước thải công nghiệp (áp dụng đối với nhà máy nhiệt điện) và các khoản thuế, phí, các khoản thu bằng tiền khác theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (trừ các khoản thuế, phí đã được tính trong phương án giá hợp đồng mua bán điện).

Thông tư 17/2026/TT-NHNN sửa đổi các Thông tư trong lĩnh vực quản lý ngoại hối liên quan đến phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, có hiệu lực từ ngày 25/7/2026.

Trong đó, hồ sơ đề nghị xác nhận đăng ký khoản vay nước ngoài, khoản phát hành trái phiếu quốc tế gồm: Đơn đăng ký khoản vay nước ngoài hoặc Đơn đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế; Thư bảo lãnh của Bộ Tài chính;

Văn bản phê duyệt của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật đối với dự án đầu tư hoặc phương án sản xuất kinh doanh sử dụng vốn huy động từ khoản vay nước ngoài hoặc khoản phát hành trái phiếu quốc tế; Hợp đồng vay nước ngoài đã ký hoặc các hợp đồng liên quan đến đợt phát hành trái phiếu quốc tế (theo cấu trúc đợt phát hành).