Cháy xe khách ở Đồng Nai làm 5 người chết: Xe khách đâm vào dải lan can bên đường rồi mới bùng cháy

ANTD.VN - Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, chiếc xe khách giường nằm trước khi bùng cháy đã đâm vào dải lan can bên đường.

Sáng 21/7, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo giải quyết hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên quốc lộ 1A.

Tại hiện trường, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út chỉ đạo chính quyền địa phương, lực lượng công an… nhanh chóng giải quyết hậu quả vụ tai nạn, điều tiết giao thông, bảo vệ tài sản cho người dân.

Đồng thời thăm hỏi, động viên các gia đình bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn, nhất là các gia đình có người chết, bị thương, hỗ trợ ngay số tiền 20 triệu đồng cho mỗi nạn nhân tử vong và 10 triệu đồng cho mỗi người bị thương.

Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út kiểm tra tại hiện trường vụ cháy xe khách làm 5 người tử vong

Lãnh đạo TP Đồng Nai cũng yêu hệ thống y tế huy động toàn lực chữa trị cho các nạn nhân bị thương, chỉ đạo lực lượng công an và chính quyền địa phương hỗ trợ phương tiện di chuyển cho các nạn nhân vụ tai nạn.

Trước đó, khoảng 2h sáng ngày 21/7, trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn đi qua ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai, xe khách BKS 50E-447.02 (loại 24 giường nằm) do tài xế Trần Thanh Hải (41 tuổi, ngụ xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1A, hướng từ tỉnh Lâm Đồng đi TP.HCM. Khi đến đoạn đường trên, chiếc xe khách bất ngờ lao vào dải lan can bên lề đường, gây ra vụ tai nạn. Cú va chạm mạnh khiến xe khách bốc cháy từ phần đầu.

Chiếc xe khách giường nằm cháy trơ khung trên quốc lộ 1A

Phát hiện sự việc, một số người dân sống gần khu vực đã tìm cách dập lửa để cứu người. Tuy nhiên do lửa lớn nên việc tiếp cận và cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn.

Nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã huy động người và phương tiện đến hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, do đám cháy lan quá nhanh nên sau khi ngọn lửa được khống chế, phần lớn chiếc xe đã bị thiêu rụi.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ tai nạn đã làm 7 người chết và 5 người bị thương. Thời điểm xảy ra vụ cháy, trên xe có 33 hành khách cùng tài xế và phụ xe.

Hiện 5 người bị thương có 2 bệnh nhân đang được chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất; 2 bệnh nhân được chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) và 1 bệnh nhân được điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Trảng Bom.