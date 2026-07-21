Cháy xe khách trong đêm trên quốc lộ 1 qua Đồng Nai làm 7 người tử vong

ANTD.VN -Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, chiếc xe khách đang lưu thông trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai thì bất ngờ bốc cháy. Vụ việc khiến 7 người tử vong, chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn.

Sáng 21/7, lực lượng chức năng TP Đồng Nai đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xe khách xảy ra trên QL1, đoạn qua xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai làm nhiều người tử vong.

Theo thông tin ban đầu từ chính quyền xã Hưng Thịnh, khoảng 2h30 cùng ngày, xe khách BKS 50H-447.XX lưu thông trên QL1 theo hướng từ Đồng Nai đi TP.HCM. Thời điểm xảy ra sự cố, trên xe có nhiều hành khách.

Khi phương tiện vừa đi qua khu vực ngã ba Sông Thao, xã Hưng Thịnh tài xế phát hiện khói và lửa bốc lên từ khoang đầu xe nên cho xe tấp vào lề đường để xử lý.

Tuy nhiên, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, lan khắp thân xe chỉ trong thời gian ngắn. Một số hành khách kịp thời thoát khỏi xe, song nhiều người không may mắc kẹt bên trong khi lửa bao trùm toàn bộ phương tiện.

Chiếc xe khách bị bốc cháy vào rạng sáng nay trên quốc lộ 1 qua Đồng Nai làm 7 người tử vong (ảnh cắt từ clip)

Phát hiện vụ việc, người dân sinh sống gần hiện trường đã mang bình chữa cháy và các phương tiện chữa cháy tại chỗ đến hỗ trợ. Tuy nhiên, do ngọn lửa lan quá nhanh nên mọi nỗ lực khống chế ban đầu đều không thành công.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cùng các đơn vị liên quan đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ và phương tiện chuyên dụng đến hiện trường triển khai chữa cháy, cứu nạn, đồng thời phân luồng giao thông qua khu vực. Sau khi đám cháy được dập tắt, chiếc xe khách gần như bị thiêu rụi hoàn toàn.

Bước đầu lực lượng chức năng ghi nhận vụ hỏa hoạn khiến 7 người tử vong.

Hiện lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy. Riêng thi thể các nạn nhân tử vong đã được đưa vào nhà xác của bệnh viện còn người bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu.