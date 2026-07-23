Phê bình liên danh nhà thầu chậm tiến độ hệ thống ITS trên cao tốc Quy Nhơn- Chí Thạnh

ANTD.VN -Công ty TNHH Sản xuất thiết bị viễn thông và Công ty CP Công nghệ tự động Tầm Nhìn vừa bị Ban QLDA 85- Bộ Xây dựng có văn bản phê bình do chậm trễ trong tiến độ thi công, hoàn thành lắp đặt hệ thống giao thông thông minh ITS trên cao tốc Quy Nhơn- Chí Thạnh.

Ban QLDA 85 (Bộ Xây dựng) vừa có văn bản phê bình liên danh nhà thầu Gói thầu số 35 cùng hai đơn vị thành viên là Công ty TNHH Sản xuất thiết bị viễn thông và Công ty CP Công nghệ tự động Tầm Nhìn do chậm triển khai thi công hệ thống giao thông thông minh, thu phí điện tử không dừng và kiểm soát tải trọng xe trên dự án thành phần cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh.

Theo Ban QLDA 85, dù đơn vị đã có văn bản yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống ITS, ETC và nhiều lần ban hành văn bản đôn đốc, cảnh báo nhà thầu thi công gói thầu số 35, song tiến độ thực tế vẫn không đáp ứng yêu cầu theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng.

Việc nhập vật tư, thiết bị về công trường rất chậm; công tác lắp đặt thiết bị ETC chưa bảo đảm tiến độ; lãnh đạo nhà thầu không thường xuyên có mặt tại hiện trường để chỉ đạo thi công. Việc chậm trễ này ảnh hưởng lớn đến kế hoạch vận hành và tổ chức thu phí toàn tuyến cao tốc.

Hệ thống thu phí tự động, giao thông thông minh trên tuyến cao tốc Quy Nhơn- Chí Thạnh vẫn chưa thể hoàn thành

Ban QLDA 85 yêu cầu lãnh đạo các nhà thầu phải thường trực tại công trường để chỉ đạo tăng cường nhân lực, tăng ca kíp để đẩy nhanh tiến độ.

Lãnh đạo nhà thầu Công ty CP Công nghệ tự động Tầm Nhìn được yêu cầu túc trực tại hiện trường, nghiêm túc hợp tác, giữ liên lạc với chủ đầu tư, tư vấn giám sát để trao đổi công việc, giải quyết các vướng mắc.

Các nhà thầu cần bổ sung các mũi thi công để hoàn thành việc lắp đặt thiết bị và các hạng mục kiểm soát tải trọng, đồng thời bảo đảm kết nối, vận hành thử hệ thống theo các mốc tiến độ trong tháng 7/2026.

Bảo đảm tiến độ thu phí, không để xảy ra tình trạng lãng phí theo quy định tại thông tư liên tịch nêu trên, Ban QLDA 85 yêu cầu lãnh đạo cấp cao của các nhà thầu quyết tâm hoàn thành các hạng mục và các thủ tục để gói thầu hoàn thành theo chỉ đạo Chính phủ và Bộ Xây dựng.