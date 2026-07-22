Messenger và loạt dịch vụ của Meta bị sập?

ANTD.VN - Từ khoảng 20h30 hôm nay (22-7), dịch vụ Facebook Messenger không thể gửi, nhận tin nhắn. Đến hiện tại, sự cố này vẫn chưa được khắc phục.

Nghi vấn Meta gặp sự cố hệ thống trên diện rộng

Tối 22-7, nhiều người dùng Việt Nam thông báo gặp tình trạng khó khăn khi gửi, nhận tin nhắn trong các nhóm Messenger - dịch vụ nhắn tin cá nhân gắn liền với nền tảng Facebook của Meta.

Trên Facebook và Instagram cũng diễn ra tình trạng tương tự, cho thấy tình trạng lỗi có tính hệ thống của Meta.

Nhiều người sử dụng dịch vụ Messenger cho biết, họ không thể gửi tin nhắn bằng điện thoại. Còn trên nền tảng web, nhiều người không truy cập được vào Messenger.

Trên các nền tảng trực tuyến thường được người dùng sử dụng để báo cáo lỗi dịch vụ online như DownDetector hay DownForEveryOneOrJustMe, khoảng 20 giờ 30 (giờ Việt Nam) trở đi, tình trạng báo lỗi đối với các dịch vụ gồm Messenger, Facebook, Instagram tăng đột biến.

Đáng chú ý, các lỗi này được báo cáo từ nhiều quốc gia trên thế giới như: Canada, Mỹ, Anh, Thụy Điển, Hà Lan, Ba Lan, Australia, Philippines, Việt Nam... cho thấy sự cố xảy ra trên diện rộng.

An ninh Thủ đô đã liên hệ với đại diện truyền thông của Meta nhưng chưa được phản hồi.

Trong hơn một tháng qua, các dịch vụ mạng xã hội của Meta liên tục ghi nhận sự cố. Ngày 12-6, khoảng 20 giờ 30 phút, các mạng xã hội trong hệ sinh thái của Meta không thể truy cập hoặc lỗi khi tải bảng tin, với phạm vi ảnh hưởng trên toàn cầu.

Đến ngày 18-6, Facebook và Messenger đồng loạt gặp lỗi tự động đóng ứng dụng mà không báo trước. Và mới đây nhất, ngày 19-7, người dùng Facebook và Messenger trên khắp thế giới đồng loạt báo lỗi không thể truy cập trên phiên bản website, trong khi Instagram không tải bản tin mới.