Tạm giữ 4 đối tượng trong vụ hành hung nam tài xế taxi

ANTD.VN - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh tạm giữ hình sự 4 đối tượng trong vụ hành hung lái xe taxi ở Móng Cái.

Các đối tượng cùng trú tại Quảng Ninh, đang bị Cơ quan điều tra tạm giữ gồm Hà Thúy Vân (SN 1986), Đỗ Thành Tùng (SN 1978), Nguyễn Thế Mạnh (SN 2006) và Lê Trung Kiên (SN 1994).

Đối với Đặng Ngọc Loan (SN 1995), do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên cơ quan chức năng không áp dụng biện pháp tạm giữ và đang xem xét áp dụng biện pháp ngăn chặn khác theo quy định.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh thi hành lệnh tạm giữ 4 đối tượng

Hai người còn lại là Hà Ngọc Ly (SN 1991) và Nguyễn Thị Mai Trang (SN 1995) hiện chưa có mặt tại địa phương. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy tìm, đồng thời tiếp tục triệu tập hai người này để làm việc.

Trước đó, khoảng 2h20 ngày 30-8, anh Nguyễn Thành Đạt (SN 1998), tài xế taxi, đang đỗ xe trước quán Lin Lounge 79, phường Móng Cái 1 để đón khách thì một nhóm 4 người lên xe.

Trong quá trình di chuyển, một số nữ hành khách yêu cầu tài xế quay lại để đón thêm người. Tuy nhiên, anh Đạt từ chối do xe không thể chở quá số người theo quy định. Sau đó, anh Đạt bị chửi bới, đánh vào vùng đầu, mặt.

Anh Đạt mở cửa xe bỏ chạy về phía quán Lin Lounge 79 nhưng nhóm khách cùng một số người khác tiếp tục đuổi theo. Theo kết quả xác minh ban đầu, tài xế bị đánh bằng tay, chân, giày dép, gậy và điếu cày, khiến nạn nhân ngã xuống đường.

Anh Đạt sau đó chạy được vào một phòng hát để tránh những vẫn bị tiếp tục hành hung. Gần 3h cùng ngày, một tài xế khác đã đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi tiếp nhận trình báo, cơ quan Công an đã xác minh 7 người liên quan gồm Hà Thúy Vân, Đỗ Thành Tùng, Hà Ngọc Ly, Nguyễn Thị Mai Trang, Lê Trung Kiên, Đặng Ngọc Loan và Nguyễn Thế Mạnh.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ninh đang tiếp tục thu thập dữ liệu camera, lấy lời khai những người liên quan, củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.