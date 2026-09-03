Triệu tập nhóm đối tượng liên quan vụ gây rối trật tự công cộng

ANTD.VN - Công an tỉnh Sơn La cho biết đã triệu tập số đối tượng liên quan về hành vi gây mất ANTT đồng thời xảy ra tai nạn trong đêm 2/9 trên địa bàn phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn La.

Các đối tượng liên quan và hung khí sử dụng gây mất ANTT

Khoảng 2h25 rạng sáng 3-9, tại đoạn đường ngã ba Pa Háng thuộc Tổ dân phố Tây Tiến, phường Mộc Châu đã xảy ra mâu thuẫn giữa nhóm thanh thiếu niên gồm 9 đối tượng.

Quá trình giải quyết mâu thuẫn nhóm đối tượng đã cầm dao, phóng xe máy truy đuổi nhau, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng gây mất ANTT và xảy ra tai nạn. Hậu quả 3 đối tượng bị thương do gãy xương ở một số vị trí trên cơ thể.

Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Mộc Sơn và các lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh Sơn La nhanh chóng triển khai lực lượng, xác minh truy tìm các đối tượng. Kết quả bước đầu, Công an tỉnh Sơn La đã triệu tập được 13 đối tượng có liên quan đến vụ việc.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.