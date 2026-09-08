Mỗi cán bộ chiến sĩ phải thực sự là 'kiểu mẫu' về tinh thần phục vụ nhân dân

ANTD.VN - “Được lựa chọn là đơn vị thí điểm xây dựng Công an xã kiểu mẫu về an ninh trật tự, Ban chỉ huy và cán bộ chiến sỹ Công an xã Hồng Vân, Hà Nội luôn xác định rõ trách nhiệm của mình, đoàn kết, chung tay xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh với những hành động cụ thể”, đó là chia sẻ của Trung tá Nguyễn Xuân Trường, Phó Trưởng Công an xã Hồng Vân, Hà Nội.

Phát huy tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”

Nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 20km, có tuyến đường quốc lộ 1A, đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, đường sắt Bắc – Nam chạy qua. Với vị trí, địa lý thuận lợi và đầu mối giao thông góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn, nhưng cũng đặt ra những khó khăn, thách thức trong công tác quản lý, đảm bảo an ninh, trật tự…

Mỗi cán bộ chiến sĩ Công an xã Hồng Vân phải thực sự là "kiểu mẫu" về tinh thần phục vụ nhân dân

Phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt tại cơ sở, với bản lĩnh, trí tuệ của người chiến sĩ Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ”, cán bộ Công an xã Hồng Vân thời gian qua đã bám địa bàn, chủ động dự báo tình hình để tham mưu với cấp ủy, chính quyền xây dựng, triển khai các kế hoạch, phương án, giải pháp bảo đảm ANTT phù hợp với đặc điểm, tình hình địa bàn, giải quyết hiệu quả các vấn đề, vụ việc nổi lên ở cơ sở, không để hình thành “điểm nóng”, phức tạp về ANTT.

Ban chỉ huy Công an xã xác định, việc xây dựng mô hình Công an xã kiểu mẫu cần dựa trên các tiêu chí về con người, quan trọng hơn cả là năng lực trình độ, phẩm chất đạo đức của CBCS

Ông Nguyễn Văn Mạnh, cán bộ nghỉ hưu tại xã Hồng Vân cho biết, từ 1/7/2025 đến nay, khi cơ sở có bất kỳ vụ việc gì, nhận thông tin là Công an xã có mặt kịp thời giải quyết, không để phát sinh phức tạp. Cán bộ, chiến sĩ Công an xã luôn nhiệt tình, tôn trọng, gần gũi nhân dân. Đặc biệt hiện nay khi Công an xã Hồng Vân được lựa chọn xây dựng Công an xã kiểu mẫu về ANTT thì người dân sẽ càng được thụ hưởng thành quả.

Công an xã Hồng Vân tận tình giúp đỡ người dân làm căn cước công dân

Thực hiện chủ trương của Bộ Công an, Công an TP Hà Nội về xây dựng đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự giai đoạn 2026-2030, Công an xã Hồng Vân đã nhanh chóng triển khai kế hoạch hành động cụ thể. "Công an xã đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã Hồng Vân thực hiện theo các chỉ tiêu, kế hoạch của bộ tiêu chí Bộ Công an đề ra. Đồng thời căn cứ vào bộ tiêu chí để xây dựng kế hoạch và lộ trình triển khai thực hiện sát với tình hình thực tế tại địa bàn”, Trung tá Nguyễn Xuân Trường, Phó Trưởng Công an xã Hồng Vân cho biết.

Một địa bàn bình yên không tự nhiên mà có. Đó là cả quá trình nỗ lực, cố gắng của mỗi cán bộ chiến sĩ Công an xã trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Vì vậy khi triển khai Công an xã kiểu mẫu, Ban chỉ huy Công an xã Hồng Vân yêu cầu các tổ công tác chủ động nâng cao chất lượng nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm về vi phạm pháp luật, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội, không để hình thành tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội trên địa bàn xã.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự của Công an xã, tăng cường hướng dẫn thực hiện công tác quản lý cư trú, dữ liệu dân cư, căn cước, quản lý ngành nghề có điều kiện về ANTT, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng. Tăng cường cải cách hành chính và chuyển đổi số…

Mỗi cán bộ chiến sĩ phải là “kiểu mẫu” về tinh thần phục vụ nhân dân

Muốn xây dựng Công an xã kiểu mẫu, yếu tố con người luôn giữ vai trò quyết định. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hồng Vân cần không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ nghiệp vụ, pháp luật và kỹ năng công tác; đồng thời giữ vững phẩm chất của người Công an nhân dân.

CBCS Công an xã Hồng Vân luôn nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân.

Trong công việc hằng ngày, sự tận tụy, trách nhiệm, bản lĩnh và kỷ luật phải được thể hiện bằng những hành động cụ thể. Một lời nói đúng mực, một thái độ tận tình, một lần kịp thời có mặt khi người dân cần giúp đỡ cũng góp phần xây dựng niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an.

Trung tá Nguyễn Xuân Trường cho biết: Ban chỉ huy Công an xã xác định, việc xây dựng mô hình Công an xã kiểu mẫu cần dựa trên các tiêu chí về con người, quan trọng hơn cả là năng lực trình độ, phẩm chất đạo đức của CBCS. Cùng với đảm bảo về cơ sở vật chất, trang thiết bị nghiệp vụ, bố trí điều động và bồi dưỡng nâng cao trình độ cho CBCS để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ban chỉ huy Công an xã Hồng Vân yêu cầu cán bộ chiến sĩ phải thực sự là “kiểu mẫu” về tinh thần phục vụ nhân dân, chuẩn mực về giao tiếp, ứng xử, tuyệt đối không để xảy ra sai sót trong quá trình giải quyết công việc cho dân.

Ngoài ra, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm và vi phạm pháp luật, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Cũng theo Trung tá Nguyễn Xuân Trường: Được lựa chọn là đơn vị thí điểm xây dựng Công an xã kiểu mẫu về an ninh trật tự, Ban chỉ huy và cán bộ chiến sỹ Công an xã Hồng Vân luôn xác định rõ trách nhiệm của mình, đoàn kết, chung tay xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh. “Điều chúng tôi quan tâm không chỉ là làm sao hoàn thành 25 tiêu chí mà mục tiêu lớn nhất là xây dựng một địa bàn an toàn, văn minh và đáng sống”, Trung tá Nguyễn Xuân Trường nhấn mạnh.

hanh niên và phụ nữ Công an xã Thường Tín phối hợp cùng Công an xã Hồng Vân trao tặng 324 suất ăn miễn phí, tiếp sức cho các bệnh nhân đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa Thường Tín

Xây dựng Công an xã kiểu mẫu là một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự quyết tâm, đồng lòng và những hành động cụ thể. Đây cũng là tiền đề quan trọng để xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; là nền tảng cho việc giữ vững ANTT từ sớm, từ xa, từ cơ sở, vì nhân dân phục vụ.

Với tinh thần “Chủ động phòng ngừa – kịp thời phát hiện – kiên quyết xử lý – tận tụy phục vụ nhân dân”, thời gian tới Công an xã Hồng Vân tiếp tục phấn đấu xây dựng đơn vị ngày càng chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại, không chỉ giữ vai trò nòng cốt trong bảo đảm ANTT mà còn là địa chỉ tin cậy, giúp người dân tiếp cận dịch vụ công thuận tiện, nhanh chóng và chính xác, góp phần xây dựng hình ảnh chính quyền gần dân, vì dân. Đó cũng chính là ý nghĩa sâu sắc nhất của việc xây dựng Công an xã kiểu mẫu - vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.