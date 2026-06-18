Bằng khen của Bộ Công an và dấu ấn SHB trong bảo đảm an ninh tiền tệ, an toàn hệ thống ngân hàng

ANTD.VN - Trong suốt hành trình phát triển hơn ba thập kỷ, SHB luôn xác định sự lớn mạnh của ngân hàng phải song hành với sự phát triển của đất nước. Không chỉ tập trung vào hoạt động kinh doanh, SHB còn kiên trì thực hiện trách nhiệm xã hội, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần bảo vệ an ninh, trật tự và thúc đẩy sự phát triển bền vững của quốc gia.

Mới đây, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vinh dự được Bộ Công an trao tặng Bằng khen vì những thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của SHB trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng, đồng thời khẳng định vai trò, trách nhiệm của một định chế tài chính luôn đồng hành cùng các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ lợi ích quốc gia.

Không chỉ cấp độ tập thể, nhiều lãnh đạo và CBNV SHB cũng được các cấp, các ngành ghi nhận và biểu dương vì những thành tích, đóng góp tích cực cho phong trào này như Chủ tịch HĐQT Đỗ Quang Hiển, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Đỗ Quang Vinh, Tổng Giám đốc Ngô Thu Hà…

SHB vinh dự nhận Bằng khen của Bộ Công an vì những thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngân hàng tiêu biểu trong phong trào Toàn dân vì an ninh Tổ quốc

Phát biểu tại buổi lễ trao Bằng khen cho SHB, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà tập thể cán bộ nhân viên SHB đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động phối hợp của ngân hàng trong việc triển khai hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Theo Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, trong những năm qua, Ban lãnh đạo Ngân hàng SHB luôn quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn của Bộ Công an, Thành uỷ, UBND TP, Công an TP Hà Nội về công tác bảo đảm an ninh tiền tệ và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống ngân hàng trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định an ninh tiền tệ với vị thế trong TOP 5 ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà tập thể cán bộ nhân viên SHB đã đạt được trong thời gian qua

Khi các hoạt động tài chính ngày càng được số hóa, những nguy cơ về lừa đảo trực tuyến, tấn công mạng hay đánh cắp dữ liệu cũng gia tăng với mức độ ngày càng tinh vi. Điều đó đặt ra yêu cầu quan trọng đối với các ngân hàng: cung cấp dịch vụ nhanh hơn, thuận tiện hơn đồng thời phải bảo đảm an toàn hơn.

Nhận thức rõ điều đó, SHB đã xây dựng và triển khai mô hình “Tự phòng, tự quản về an ninh trật tự”, đầu tư các giải pháp bảo mật nhiều lớp và ứng dụng các công nghệ mới nhằm nâng cao năng lực giám sát, cảnh báo sớm và phòng ngừa rủi ro. Riêng năm 2025, hệ thống đã phát hiện và xử lý khoảng 10.000 sự cố an ninh mạng, góp phần bảo vệ an toàn hệ thống và dữ liệu khách hàng.

Những con số trên cho thấy một thực tế: phía sau mỗi giao dịch diễn ra trong vài giây là sự vận hành bền bỉ của cả một hệ thống công nghệ, quản trị và con người nhằm bảo vệ sự an toàn cho khách hàng. Đó chính là nội lực của một ngân hàng hiện đại.

Khi bảo vệ khách hàng cũng là góp phần bảo vệ nền kinh tế

Trong nền kinh tế số, các ngân hàng đang nắm giữ những dòng chảy tài chính quan trọng của xã hội. Mỗi giao dịch được bảo vệ an toàn không chỉ giúp khách hàng an tâm mà còn góp phần duy trì sự ổn định và minh bạch của thị trường.

Chính vì vậy, công tác bảo đảm an ninh, an toàn ngày nay không còn là nhiệm vụ riêng của từng doanh nghiệp mà đã trở thành một phần trong nỗ lực chung nhằm bảo vệ an ninh kinh tế và an ninh quốc gia.

SHB thường xuyên tổ chức đào tạo, tuyên truyền cho cán bộ nhân viên về phòng chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và bảo vệ an toàn trong hoạt động ngân hàng. Đồng thời, Ngân hàng tích cực phối hợp với lực lượng Công an trong công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn các hành vi lừa đảo, gian lận công nghệ cao; triển khai kết nối hệ thống camera phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Đại diện lãnh đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Cà Mau trao tặng giấy khen cho 2 cán bộ ngân hàng SHB.

Đầu năm 2026, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Cà Mau đã trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 2 cán bộ ngân hàng SHB vì kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, tại nhiều chi nhánh khác như SHB Thái Nguyên, SHB Bắc Giang, SHB Lạng Sơn, SHB Hưng Yên... các cán bộ nhân viên ngân hàng cũng đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn thành công nhiều vụ lừa đảo tinh vi.

Từ những hoạt động cụ thể của SHB, có thể thấy vai trò của ngân hàng đang ngày càng mở rộng. Ngân hàng không chỉ là nơi cung cấp vốn và dịch vụ tài chính. Trong một xã hội số hóa, ngân hàng còn là một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái bảo vệ an ninh quốc gia – nơi công nghệ, dữ liệu, dòng tiền và niềm tin được bảo vệ bằng những tiêu chuẩn ngày càng cao hơn.

Vươn tầm từ những giá trị bền vững

Là một trong những ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam, SHB luôn gắn lợi ích của khách hàng, ngân hàng cùng lợi ích của quốc gia, dân tộc. Trong hoạt động kinh doanh, SHB bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng nhà nước, hướng nguồn vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực là động lực phát triển kinh tế đất nước. Dư nợ cho vay các lĩnh vực ưu tiên như cho vay nông nghiệp nông thôn, cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ. Các tỷ lệ an toàn trong hoạt động luôn đảm bảo tuân thủ tốt hơn so với mức quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Bên cạnh đó, Ngân hàng tích cực đồng hành cùng công tác an sinh xã hội, dành hơn 1.000 tỷ đồng cho nhiều hoạt động như: chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hỗ trợ giáo dục, y tế, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ…, qua đó góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội và đồng hành cùng người dân, đất nước.

Song hành với các hoạt động xã hội, SHB cũng tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương phát động; xây dựng môi trường làm việc an toàn, ổn định, tuân thủ pháp luật và chú trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Là một trong những ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam, SHB luôn gắn lợi ích của khách hàng, ngân hàng cùng lợi ích của quốc gia, dân tộc

Với những đóng góp trên hành trình vươn Tầm, SHB đã được nhận nhiều giải thưởng và vinh danh, xếp hạng bởi nhiều tổ chức uy tín như: Top 10 Ngân hàng Thương mại cổ phần uy tín nhất Việt Nam, Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam, Top 100 Ngân hàng khu vực ASEAN, Top 500 ngân hàng có giá trị thương hiệu lớn nhất toàn cầu… SHB vinh dự được trao tặng Huân chương lao động Hạng Nhì (2 lần), Huân chương lao động Hạng Ba và rất nhiều cờ, Bằng khen, Giấy khen của Chính Phủ, các bộ, ngành, đoàn thể và các giải thưởng cao quý khác.

Khát vọng trở thành “Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới” là mục tiêu lớn mà SHB đang theo đuổi trong giai đoạn phát triển mới. Đó không chỉ là mục tiêu về quy mô, thị phần hay năng lực cạnh tranh. Xa hơn, đó là khát vọng xây dựng một định chế tài chính hiện đại, an toàn, có năng lực quản trị tiên tiến, có trách nhiệm với cộng đồng và đồng hành cùng các mục tiêu phát triển của đất nước.

Trên hành trình ấy, mỗi bước tiến về công nghệ là một bước củng cố nội lực. Mỗi giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn là một cách bảo vệ niềm tin. Mỗi hoạt động an sinh xã hội là một sự đầu tư cho tương lai bền vững.

Bởi với một tổ chức mang khát vọng Ngân hàng tầm quốc gia, thành công không chỉ được đo bằng những con số trên bảng cân đối tài chính, mà còn được đo bằng những giá trị mà ngân hàng tạo ra cho khách hàng, cho cộng đồng và cho sự phát triển bền vững của đất nước.