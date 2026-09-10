Nỗ lực "phủ sóng" ứng dụng HaNoi Smart Police xuống từng thôn xóm

ANTD.VN - Thay vì chờ đợi tại trụ sở, lực lượng Công an ở cơ sở đã mang tài liệu xuống tận nhà văn hóa, trực tiếp hướng dẫn những công dân lớn tuổi cài đặt và làm chủ ứng dụng HaNoi Smart Police ngay trên thiết bị di động cá nhân.

Khu vực tiếp dân của Công an xã Thanh Trì (Hà Nội) những ngày này đông hơn thường lệ. Bên ngoài tấm kính chắn đề hàng chữ giải quyết thủ tục hành chính, một nữ cán bộ mang hàm Đại úy tạm rời vị trí làm việc quen thuộc. Chị nghiêng người, sát lại gần chiếc điện thoại thông minh của một người đàn ông trung niên. Họ cùng nhau thao tác từng bước chậm rãi để sử dụng ứng dụng HaNoi Smart Police của ngành công an.

Cán bộ công an rời bàn giấy, trực tiếp chỉ dẫn công dân sử dụng ứng dụng tại bộ phận một cửa.

Đó là một phần của chiến dịch vận động nhân dân sử dụng nền tảng số đang được triển khai đồng loạt. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của CATP về việc để người dân sớm được thụ hưởng những tiện ích từ ứng dụng HaNoi Smart Police, những người chiến sỹ công an trực tiếp bám địa bàn thuộc Công an xã Thanh Trì đã chuyển hóa chỉ đạo thành các phần việc cụ thể.

Cùng thời điểm đó, một tổ công tác khác túc trực tại Nhà văn hóa xóm Bến. Không gian hội trường rộn rã khi hàng chục người dân, đa phần là trung niên, có mặt từ sớm với chiếc điện thoại thông minh trên tay.

Đội ngũ cán bộ thuộc Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an xã Thanh Trì đã chuẩn bị sẵn tài liệu in màu, bước vào việc tháo gỡ vướng mắc kỹ thuật cho những người vốn ít chạm tới các tiện ích công nghệ cao.

Với giới trẻ, thao tác tải phần mềm từ cửa hàng trực tuyến chỉ đếm bằng giây. Nhưng với những người lớn tuổi ở xóm Bến, rào cản xuất hiện ngay từ bước đầu. Quên mật khẩu ID Apple, điện thoại báo đầy bộ nhớ, không hiểu mã OTP là gì, hay lúng túng khi máy yêu cầu quét khuôn mặt xác thực...

Tổ công tác buộc phải chia nhỏ lực lượng và từng chiến sĩ kéo ghế ngồi đối diện bà con. Những tờ rơi hướng dẫn lúc này trở thành giáo cụ. Từng thao tác bấm trên giấy được cán bộ đối chiếu trực tiếp với phần mềm. Có những chiếc điện thoại đời cũ chạy chậm, mạng chập chờn, cán bộ phải xin phép mượn máy, dọn dẹp bớt dữ liệu rác để việc cài đặt không bị gián đoạn.

Giao diện đặc trưng của ứng dụng dần hiện lên sáng rõ. Những ngón tay chai sần bắt đầu làm quen với việc lướt chạm. Cán bộ hướng dẫn bà con mở thử tính năng "Phản ánh tin an ninh trật tự". Khi biết rằng chỉ cần một nút bấm, bức ảnh chụp bãi rác tự phát hay nhóm thanh niên gây ồn ào ban đêm sẽ chuyển thẳng đến tay Cảnh sát khu vực, nhiều người tỏ ra bất ngờ. Tâm lý e dè, ngại va chạm hay sợ tốn thời gian lên đồn trình báo nay được gỡ bỏ hoàn toàn.

Công an xã Thanh Trì bố trí tổ công tác xuống nhà văn hoá các thôn để hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng HaNoi Smart Police

Buổi làm việc khép lại với những chiếc màn hình đã tích hợp công cụ mới. Đưa công nghệ vào đời sống không chỉ đo đếm bằng những hàng số lượt tải về nằm trên báo cáo.