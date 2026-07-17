Sun PhuQuoc Airways mở cửa ngõ mới đưa dòng khách Tây Nam Trung Quốc đến Phú Quốc

ANTD.VN -Ngày 16/7, Sun PhuQuoc Airways chính thức khai trương đường bay thẳng Thành Đô - Phú Quốc, lần đầu kết nối trực tiếp trung tâm kinh tế, văn hóa lớn của khu vực Tây Nam Trung Quốc với đảo Ngọc Việt Nam. Không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển, đường bay còn mở thêm một cửa ngõ quan trọng đưa dòng khách từ thị trường gửi khách quốc tế lớn nhất của du lịch Việt Nam đến Phú Quốc.

Chuyến bay 9G610 cất cánh từ Cảng HKQT Phú Quốc lúc 16h40 và hạ cánh tại Sân bay quốc tế Thiên Phủ (Thành Đô) lúc 21:05 (giờ địa phương). Ở chiều ngược lại, chuyến bay 9G611 khởi hành từ Thành Đô lúc 22h05 và hạ cánh tại Phú Quốc lúc 0h35 ngày 17/7. Đường bay được khai thác với tần suất ba chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ Ba, Năm và Bảy.

Tỷ lệ lấp đầy hơn 90%, cho thấy nhu cầu kết nối lớn giữa hai điểm đến

Ngay trong ngày khai trương, chuyến bay Thành Đô - Phú Quốc đạt tỷ lệ lấp đầy hơn 90%, cho thấy nhu cầu kết nối lớn giữa hai điểm đến và sức hấp dẫn ngày càng gia tăng của Phú Quốc đối với du khách Trung Quốc. Chị Liu Yu Ting, du khách đến từ Thành Đô, chia sẻ: "Phú Quốc vẫn còn là một điểm đến khá mới với chúng tôi nên tôi rất muốn khám phá. Trước đây chưa có đường bay thẳng nên tôi chưa thể sắp xếp chuyến đi. Bây giờ mọi thứ thuận tiện hơn rất nhiều".

Những tiếp viên của hãng chào đón du khách

Trên đường bay mới, Sun PhuQuoc Airways hiện thực hóa mô hình hàng không nghỉ dưỡng "Resort in the Sky", mang đến hành trình trọn vẹn với hành lý ký gửi và suất ăn theo hạng vé, khoang khách thế hệ mới, hương thơm La Festa đặc trưng, hệ thống giải trí không dây (IFE) cùng thực đơn kết hợp tinh hoa ẩm thực của nhiều nền văn hóa.

Đại diện Cảng HKQT Phú Quốc tặng quà những du khách đầu tiên của đường bay

Giá trị hành trình được nối dài tại điểm đến. Hành khách giữ thẻ lên tàu bay để nhận vé cáp treo Sun World Hon Thom miễn phí, đồng thời hưởng ưu đãi lên tới 30% cho các dịch vụ nghỉ dưỡng, ẩm thực, spa và vui chơi giải trí trong hệ sinh thái Sun Group tại Phú Quốc. Hội viên Sun Signature cũng có thể tích lũy điểm thưởng từ mỗi chuyến bay để đổi vé máy bay, dịch vụ và mở khóa thêm nhiều đặc quyền trên toàn hệ sinh thái.

Những du khách đón chuyến bay đến Phú Quốc

Việc lựa chọn Thành Đô là điểm đến đầu tiên tại khu vực Tây Nam Trung Quốc nằm trong chiến lược mở rộng hiện diện của Sun PhuQuoc Airways tại một trong những thị trường outbound tăng trưởng nhanh nhất Trung Quốc. Với hơn 20 triệu dân, Thành Đô là trung tâm kinh tế, văn hóa và hàng không của khu vực, đồng thời sở hữu nhu cầu lớn đối với các sản phẩm nghỉ dưỡng biển và du lịch chất lượng cao.

Tại hội thảo đại lý tổ chức trước thềm khai trương, các doanh nghiệp lữ hành và đại diện Sở Văn hóa Du lịch tỉnh Tứ Xuyên đều nhận định Phú Quốc vẫn là điểm đến mới đối với du khách Tây Nam Trung Quốc, mở ra dư địa lớn để phát triển thị trường và thúc đẩy trao đổi khách giữa hai địa phương.

Sau Phú Quốc, Sun PhuQuoc Airways sẽ tiếp tục khai trương đường bay từ TP.HCM đến Thành Đô

Ngày 12/8, SPA tiếp tục cất cánh chặng bay Thành Đô - TP.HCM với tần suất ba chuyến khứ hồi mỗi tuần, mở rộng kết nối giữa Tây Nam Trung Quốc và trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam.

Song song với thị trường Trung Quốc, hãng đang mở rộng mạng bay tới Malaysia, Ấn Độ, Nhật Bản, Nga và Kazakhstan, đồng thời phát triển thêm các kết nối nội địa về Phú Quốc theo mô hình "trục nan", từng bước gia tăng khả năng tiếp cận đảo Ngọc từ các thị trường nguồn trong và ngoài nước.

Việc mở rộng mạng bay được triển khai đồng thời với kế hoạch nâng quy mô đội tàu lên 32 chiếc trong năm 2026, đưa vào khai thác dòng tàu thân rộng Airbus A330 từ tháng 9. Đây là những nền tảng quan trọng để Sun PhuQuoc Airways hiện thực hóa chiến lược "Rise to the World" và từng bước khẳng định Phú Quốc như trung tâm kết nối hàng không - du lịch mới của khu vực.