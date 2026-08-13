Phú Quốc tăng tốc 'hạ tầng giáo dục' với trường liên cấp đạt kiểm định quốc tế do Sun Group đầu tư xây dựng

ANTD.VN -Ngày 12/8, Tập đoàn Sun Group và Tập đoàn Giáo dục EQuest đã ký kết hợp tác phát triển Hệ thống Trường liên cấp với công suất 2.500 học sinh tại Khu đô thị An Thới, Nam đảo Phú Quốc. Không chỉ bổ sung nguồn cung giáo dục chất lượng cao trên đảo, hợp tác còn hướng tới hoàn thiện hạ tầng xã hội, tạo môi trường sống đủ sức thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao tại Phú Quốc trong giai đoạn phát triển mới.

Mô hình giáo dục chất lượng cao, đạt kiểm định quốc tế

Theo thỏa thuận, Sun Group đảm nhiệm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, EQuest sẽ phát triển và vận hành nhà trường, đồng thời đầu tư hệ thống trang thiết bị giáo dục. Trường sẽ được chính thức khai giảng vào năm học 2027 - 2028, và học sinh dự kiến sẽ bắt đầu năm học mới từ ngày 15/8/2027.

Hệ thống Trường Liên cấp rộng 3ha với diện tích sàn khoảng 17.600m2, gồm hơn 80 lớp học, tọa lạc tại Khu đô thị An Thới - khu vực cửa ngõ phía Nam Phú Quốc, tiếp giáp trục ĐT.975 và thuận tiện kết nối tới Thị trấn Hoàng Hôn cùng hệ sinh thái đô thị, du lịch - dịch vụ của Nam đảo.

Lễ ký kết giữa Tập đoàn Sun Group và Tập đoàn Giáo dục EQuest về hợp tác phát triển hệ thống trường liên cấp, hướng tới hoàn thiện hệ thống giáo dục chất lượng cao tại Phú Quốc

Cơ sở vật chất của trường sẽ được Sun Group đầu tư đồng bộ, hiện đại gồm phòng STEM, phòng thí nghiệm Vật lý - Hóa học, phòng Mỹ thuật, Âm nhạc, thư viện, nhà đa năng, bể bơi và hệ thống sân thể thao. Hệ thống không gian học tập và hoạt động được thiết kế nhằm tạo điều kiện để học sinh phát triển đa dạng năng lực, cả trong và ngoài lớp học. Chương trình đào tạo tại EQuest được thiết kế dựa trên tiêu chuẩn quốc tế, ứng dụng công nghệ hiện đại, hướng đến sự phát triển toàn diện về cả học thuật, kỹ năng và thái độ sống.

Bà Trần Phương Hoa, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần EQuest Investment, nhấn mạnh: “Chúng tôi tin rằng một đô thị đáng sống không chỉ được tạo nên bởi hạ tầng hiện đại, mà còn bởi những nền tảng giúp con người học tập, trưởng thành và xây dựng tương lai. Vì vậy, hợp tác giữa EQuest và Sun Group không đơn thuần là phát triển thêm một ngôi trường, mà là cùng góp phần kiến tạo một cộng đồng nơi chất lượng giáo dục song hành với chất lượng sống.

Với EQuest, đây cũng là một bước đi trong chiến lược đưa các mô hình giáo dục chất lượng cao đến những khu vực đang hình thành cộng đồng dân cư mới, để giáo dục không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập của người dân, mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của địa phương và chuẩn bị cho thế hệ trẻ Việt Nam một nền tảng vững chắc để hội nhập".

Hoàn thiện “hạ tầng con người” cho giai đoạn phát triển mới của Phú Quốc

Thỏa thuận diễn ra trong bối cảnh Phú Quốc đang bước vào một chu kỳ phát triển mới khi hạ tầng hàng không, giao thông, đô thị, thương mại và dịch vụ được đầu tư mạnh mẽ, đặc biệt trước thềm Hội nghị APEC 2027. Sức bật kinh tế được kỳ vọng kéo theo sự gia tăng của cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia, lao động chất lượng cao và các gia đình trẻ đến làm việc, sinh sống, đặt ra yêu cầu về một hệ thống giáo dục, y tế và tiện ích xã hội tương xứng.

Đặc biệt tại Nam đảo, nơi hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí đang ngày càng mở rộng với các chức năng đô thị, thương mại và dịch vụ, trường học trở thành một trong những mảnh ghép thiết yếu để hình thành cộng đồng cư dân lâu dài. Sự hiện diện của Hệ thống trường liên cấp tại An Thới vì vậy sẽ không chỉ bổ sung nguồn cung giáo dục chất lượng cao, mà còn góp phần hoàn thiện một không gian sống, học tập, làm việc, chăm sóc sức khỏe, vui chơi đầy đủ tại một trong những điểm đến đáng sống bậc nhất Việt Nam hiện nay là Phú Quốc.

Hạ tầng giáo dục chất lượng cao sẽ là “mảnh ghép” quan trọng, góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị hiện đại và đáp ứng nhu cầu của cộng đồng cư dân trong giai đoạn phát triển mới của Phú Quốc

Trong hành trình hướng tới APEC 2027 và xa hơn, Phú Quốc đang bứt tốc cho những nền tảng của một đô thị đáng sống. Sự hiện diện của những mô hình giáo dục chất lượng cao sẽ góp phần hoàn thiện hệ sinh thái, để đảo Ngọc không chỉ thu hút được người giỏi tìm đến, mà còn đủ khả năng nuôi dưỡng những thế hệ nhân lực giỏi cho chính tương lai của mình.

EQuest là một trong những tổ chức giáo dục tư nhân hàng đầu tại Việt Nam, sở hữu hệ sinh thái trải rộng trên ba lĩnh vực: Giáo dục Phổ thông (K-12), Giáo dục Đại học và Cao đẳng (C&U) và Công nghệ Giáo dục (EdTech). Tính đến năm 2025, EQuest đang sở hữu và vận hành 25 cơ sở giáo dục trên toàn quốc, phục vụ gần 20.000 học sinh phổ thông, 10.000 sinh viên đại học và cao đẳng (bao gồm các sinh viên quốc tế đến từ nhiều quốc gia), cùng hơn 180.000 học sinh theo học chương trình STEM và sử dụng nền tảng công nghệ giáo dục. EQuest cũng là tổ chức giáo dục tư nhân đầu tiên tại Việt Nam đạt kiểm định chất lượng toàn diện từ Cognia (Hoa Kỳ) - một trong những tổ chức kiểm định giáo dục lớn nhất thế giới.