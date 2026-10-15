Sôi động và trẻ trung với Festival Thanh niên Quốc tế lần thứ tư - năm 2026

ANTD.VN - Điểm nhấn của Festival Thanh niên Quốc tế lần thứ 4 - năm 2026 là hành trình khám phá thế giới thu nhỏ ngay tại Hà Nội, nơi mỗi hoạt động trở thành một trạm trải nghiệm, giúp người tham gia tìm hiểu nét đặc trưng văn hóa của 13 quốc gia: Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Thái Lan, Việt Nam và Lào.

Sáng 15 -10, tại Trường Đại học Hà Nội, đã diễn ra Festival Thanh niên quốc tế lần thứ 4 - năm 2026, do Thành đoàn Hà Nội tổ chức.

Phát biểu khai mạc chương trình, anh Nguyễn Tiến Hưng, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội cho biết, Festival Thanh niên quốc tế lần thứ IV, năm 2026 với chủ đề “Hà Nội – Điểm hẹn thế giới” là hoạt động thiết thực nhằm tiếp nối và lan tỏa tinh thần giao lưu, hợp tác văn hóa quốc tế;

Đồng thời tạo cơ hội để thanh niên, sinh viên Việt Nam và các nước gặp gỡ, trải nghiệm, chia sẻ những nét đẹp văn hóa đặc trưng của mỗi quốc gia, dân tộc. Đây không chỉ là dịp để tuổi trẻ Thủ đô giới thiệu với bạn bè quốc tế về truyền thống văn hóa, lịch sử và con người Hà Nội, mà còn là cơ hội để thế hệ trẻ tăng cường sự thấu hiểu, tôn trọng những khác biệt, xây dựng tình đoàn kết và cùng chia sẻ khát vọng về một thế giới hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Các đại biểu chụp ảnh cùng sinh viên trường Đại học Hà Nội

Tiếp nối thành công của 3 kỳ Festival trước, chương trình năm nay tiếp tục khẳng định vai trò của tuổi trẻ Thủ đô trong công tác quốc tế thanh niên và hoạt động đối ngoại Nhân dân; đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng hội nhập quốc tế và tinh thần công dân toàn cầu cho thanh niên, sinh viên, khuyến khích thế hệ trẻ tự tin, chủ động hội nhập và trở thành những đại sứ văn hóa, những nhịp cầu hữu nghị kết nối Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Gian hội trại đến từ nước chủ nhà Việt Nam được trang trí bắt mắt

Ngày hội nổi bật với hệ thống hội trại trải nghiệm văn hóa của 13 quốc gia, thu hút đông đảo sinh viên. Không chỉ có giao lưu văn hóa, Festival còn mang đến không gian thể thao và trò chơi dân gian với sự tham gia của các đội thi đến từ Việt Nam và quốc tế, tạo nên không khí sôi nổi, đề cao tinh thần đồng đội, sự nhanh nhẹn và khả năng phối hợp.

Trong khuôn khổ Festival còn có Carnaval văn hóa “Sắc màu thế giới – Hội tụ Hà Nội” với phần trình diễn trang phục, âm nhạc, vũ đạo đặc trưng của từng quốc gia.

Hoạt động kéo co diễn ra trong không khí sôi động

Điểm nhấn của Festival Thanh niên quốc tế là hành trình khám phá thế giới thu nhỏ ngay tại Hà Nội, nơi mỗi hoạt động trở thành một trạm trải nghiệm, giúp người tham gia tìm hiểu nét đặc trưng văn hóa của các quốc gia, giao lưu với bạn bè quốc tế.

Việc duy trì và tổ chức thành công Festival Thanh niên Quốc tế là minh chứng sinh động cho tinh thần xung kích, hội nhập, sáng tạo của tuổi trẻ Thủ đô; góp phần thắt chặt tình hữu nghị quốc tế, quảng bá hình ảnh một Hà Nội văn minh, hiện đại, thân thiện và là điểm hẹn hội tụ của tri thức, văn hóa toàn cầu trong thời kỳ hội nhập.