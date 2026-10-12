Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

ANTD.VN - Tối 11-10, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh cho 70 cán bộ, hội viên tiêu biểu, xuất sắc cấp trung ương.

Tham dự chương trình có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, đại diện ban, bộ, ngành ở Trung ương; các đồng chí trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các thời kỳ cùng hơn 3.000 cán bộ hội, hội viên, thanh niên…

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Ảnh: Hải Lâm

Tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy đã điểm lại chặng đường 70 năm ra đời và trưởng thành gắn với lịch sử dân tộc của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam. Qua đó khẳng định, mỗi bước phát triển của đất nước đều đặt ra những nhiệm vụ mới cho thanh niên, và từ đó, tổ chức Hội đã từng bước đổi mới, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Theo đồng chí Nguyễn Kim Quy, từ những phong trào qua các thời kỳ đến “Tôi yêu Tổ quốc tôi” hôm nay, Hội luôn tìm cách đưa tình yêu nước đến với hành động, đưa sức trẻ đến những nơi cần sự đóng góp. Mỗi chương trình có một cách làm, một đối tượng đồng hành, nhưng đều hướng đến thanh niên, đến niềm vui và cơ hội phát triển của thanh niên, của cộng đồng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao Bằng khen cho các cán bộ Hội tiêu biểu. Ảnh: Hải Lâm

Trong đó, Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2026 đã đi qua hàng loạt địa chỉ đỏ, gắn giáo dục truyền thống với những công trình, phần việc và sự sẻ chia dành cho cộng đồng. Cùng với các chặng hoạt động, lễ chào cờ giữa biển trời Trường Sa và hành trình tại Luông Pha Bang, nước bạn Lào, đã góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, trách nhiệm với chủ quyền Tổ quốc và tình hữu nghị giữa thanh niên hai nước.

Đến nay, Hội có hơn 9 triệu hội viên, hệ thống tổ chức tại 34 tỉnh, thành phố, 4 đơn vị trực thuộc và 7 tổ chức thành viên tập thể, 6 tổ chức Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam ở ngoài nước.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Phi Long và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy trao giải thưởng Nguyễn Chí Thanh cho các cán bộ Hội. Ảnh: Hải Lâm

Tại lễ kỷ niệm, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao Giải thưởng “Nguyễn Chí Thanh” - Giải thưởng mang tên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Chủ tịch đầu tiên của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho 70 cán bộ hội tiêu biểu, xuất sắc.

Theo anh Nguyễn Kim Quy, 70 anh chị được vinh danh hôm nay là những đại diện tiêu biểu cho đội ngũ cán bộ Hội trên mọi miền Tổ quốc. Các anh chị đã có nhiều sáng kiến trong đoàn kết, tập hợp thanh niên, tổ chức phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, hỗ trợ khởi nghiệp, chuyển đổi số và chăm lo thanh thiếu nhi ở những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Từ những hành trình nơi biên giới đến những hoạt động đồng hành với hội viên, thanh niên của mình, điều đáng quý là các anh chị đã tìm cách đưa hình ảnh, hoạt động Hội đến gần hơn với nhu cầu và mong muốn của thanh niên.

Chương trình nghệ thuật "Thanh niên Việt Nam - Khát vọng Việt Nam"

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết, khát vọng xây dựng đất nước đang đặt ra yêu cầu mỗi người trẻ phải không ngừng nâng cao tri thức, rèn luyện bản lĩnh, phát huy năng lực sáng tạo và tinh thần cống hiến.

Tại chương trình, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Ngay sau lễ kỷ niệm là chương trình nghệ thuật "Thanh niên Việt Nam - Khát vọng Việt Nam" với không gian âm nhạc trẻ trung, sôi động, quy tụ dàn ca sĩ, nghệ sĩ khách mời đang được đông đảo giới trẻ yêu thích.