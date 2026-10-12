Hà Nội: Tuyên dương 14 gương "Thanh niên sống đẹp" 2026

ANTD.VN - Ngày 12-10, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, và trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh cho 25 cá nhân là cán bộ, hội viên tiêu biểu của Thủ đô; tuyên dương 14 gương "Thanh niên sống đẹp".

Dự chương trình có bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; ông Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Tại buổi lễ, anh Đào Đức Việt, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hà Nội đã ôn lại chặng đường 70 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành của tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Anh Đào Đức Việt – Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội phát biểu tại chương trình. Ảnh: P.Linh

Anh Đào Đức Việt tự hào cho biết, trong hành trình 70 năm vẻ vang của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam có dấu ấn đặc biệt của Thủ đô Hà Nội – nơi chứng kiến sự ra đời của tổ chức Hội, nơi hội tụ những giá trị văn hiến, anh hùng, hòa bình và sáng tạo.

Các thế hệ thanh niên Thủ đô đã cùng nhân dân Hà Nội viết nên những trang sử đáng tự hào, từ tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, những năm tháng chiến đấu, lao động và kiến thiết, đến các phong trào tình nguyện, sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Thủ đô trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Tại chương trình, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội đã trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh (trước là giải thưởng 15 tháng 10) cho 25 gương là cán bộ, hội viên tiêu biểu của Thủ đô. Đồng thời tuyên dương 14 gương "Thanh niên sống đẹp" trên 6 lĩnh vực: học tập, giảng dạy, tình nguyện, sản xuất kinh doanh, quốc phòng an ninh đảm bảo trật tự an toàn xã hội, lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao; trao giải thưởng “Gia đình trẻ Thủ đô tiêu biểu” cho 26 gia đình trẻ.

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy và Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao giải thưởng Nguyễn Chí Thanh tới gương tiêu biểu. Ảnh: P.Linh

Dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hà Nội đã tuyên dương nhiều cá nhân, tập thể có thành xuất sắc trong triển khai công tác Hội và phong trào thanh niên.

Theo anh Đào Đức Việt, mỗi tấm gương được vinh danh hôm nay là một câu chuyện đẹp về nghị lực, trách nhiệm và sự cống hiến; là minh chứng sinh động rằng những giá trị tốt đẹp của tuổi trẻ không chỉ được thể hiện qua những việc làm lớn lao, mà còn bắt đầu từ sự tận tâm, lòng nhân ái và những hành động tử tế trong cuộc sống hằng ngày.