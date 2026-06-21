Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gian trưng bày tại Hội báo toàn quốc

ANTD.VN - Hội báo toàn quốc năm 2026 là ngày hội lớn mang ý nghĩa đặc biệt của những người làm báo cả nước, nằm trong chuỗi các hoạt động thiết thực kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Chiều 21/6, tại thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tới thăm các gian trưng bày của một số cơ quan báo chí tại Hội báo toàn quốc năm 2026.

Thăm gian trưng bày của các cơ quan báo chí: Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Đại biểu nhân dân…, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dành thời gian tham quan không gian giới thiệu về chặng đường 101 năm Báo chí cách mạng Việt Nam, tìm hiểu các sản phẩm báo chí đa nền tảng, mô hình tòa soạn hội tụ và những ứng dụng công nghệ mới trong hoạt động báo chí.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan không gian trưng bày tại Hội Báo toàn quốc 2026. (Ảnh: TTXVN phát)

Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo và ấn tượng của các cơ quan báo chí tại Hội báo năm nay.

Hội báo toàn quốc năm 2026 là ngày hội lớn mang ý nghĩa đặc biệt của những người làm báo cả nước, nằm trong chuỗi các hoạt động thiết thực kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2026).

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Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng cục Truyền thông CAND, Tổng Biên tập Báo CAND giới thiệu với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gian trung bày báo chí lực lượng CAND.

Hội Báo năm nay lựa chọn chủ đề mang tính định hướng sâu sắc và toàn diện: “Báo chí Việt Nam-Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới.” Ba từ khóa này khẳng định sứ mệnh cốt lõi của người làm báo cách mạng: Luôn tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, lợi ích của nhân dân; không ngừng đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ hiện đại; đồng thời nâng cao trách nhiệm xã hội, đạo đức nghề nghiệp trong công cuộc xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan gian trưng bày của TTXVN dự Hội báo toàn quốc 2026. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Hội Báo toàn quốc năm 2026 có quy mô 87 gian trưng bày được thiết kế đồng bộ, hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc. Từ Khu trưng bày chuyên đề “101 năm Báo chí cách mạng Việt Nam-Thành tựu và sứ mệnh,” từ các gian trưng bày diện tích lớn của các cơ quan báo chí chủ lực đến các gian của các Liên chi hội, Chi hội, Hội nhà báo địa phương; tất cả đã tạo nên bức tranh toàn cảnh sống động, phản ánh dòng chảy mạnh mẽ của báo chí cách mạng gắn liền với xu hướng chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ mới. Song song với hoạt động trưng bày, Diễn đàn Báo chí toàn quốc năm nay với 11 phiên thảo luận đã diễn ra chất lượng, hiệu quả.