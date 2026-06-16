Siêu máy tính đánh giá Argentina vượt trội, Algeria đối mặt thử thách cực đại

ANTD.VN - Nhà đương kim vô địch thế giới Argentina được dự báo sẽ có khởi đầu thuận lợi tại World Cup 2026, khi chạm trán Algeria ở trận mở màn bảng J lúc 8h sáng 17-6. Theo mô phỏng mới nhất từ siêu máy tính Opta, đoàn quân của HLV Lionel Scaloni đang nắm lợi thế rất lớn trước đại diện châu Phi.

Dựa trên 25.000 lần mô phỏng trận đấu, Opta đánh giá Argentina có tới 68,2% khả năng giành chiến thắng. Trong khi đó, cơ hội tạo nên bất ngờ của Algeria chỉ ở mức 13,2%, còn khả năng hai đội chia điểm được xác định là 18,6%.

Siêu máy tính nghiêng hẳn về Argentina, Algeria đối mặt thử thách cực đại

Những con số này phản ánh sự chênh lệch đáng kể giữa hai đội tuyển trước giờ bóng lăn, dù World Cup luôn là nơi những bất ngờ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

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Argentina bước vào giải đấu năm nay với vị thế của nhà đương kim vô địch. Không chỉ sở hữu lực lượng đồng đều, Albiceleste còn duy trì được bộ khung đã chinh phục thế giới cách đây 4 năm.

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Tâm điểm của trận đấu tiếp tục là Lionel Messi. Nếu được HLV Scaloni điền tên vào đội hình xuất phát, siêu sao 38 tuổi sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ra sân ở 6 kỳ World Cup khác nhau. Tính đến thời điểm hiện tại, Messi đã ghi 13 bàn và có 8 kiến tạo sau 5 kỳ World Cup.

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Không chỉ có Messi, Argentina còn sở hữu hàng công cực kỳ đáng gờm với Lautaro Martinez và Julian Alvarez. Bộ đôi này cùng ghi 4 bàn ở vòng loại, góp công lớn giúp Albiceleste dẫn đầu khu vực Nam Mỹ lần đầu tiên kể từ năm 2014.

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World Cup 2026 cũng đánh dấu lần thứ 14 liên tiếp Argentina góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Mục tiêu của đội bóng xứ Tango không gì khác ngoài việc trở thành quốc gia thứ ba trong lịch sử bảo vệ thành công chức vô địch World Cup.

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Dù bị đánh giá thấp hơn, Algeria vẫn có những lý do để tự tin khi trở lại sân chơi thế giới lần đầu kể từ năm 2014. Đại diện Bắc Phi sở hữu chiến dịch vòng loại rất ấn tượng với 24 bàn thắng sau 10 trận đấu, nằm trong nhóm những đội có hàng công hiệu quả nhất khu vực châu Phi.

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Ngôi sao đáng chú ý nhất bên phía Algeria là Mohammed Amoura. Tiền đạo đang khoác áo Wolfsburg đã ghi 10 bàn và thực hiện 4 kiến tạo tại vòng loại, trực tiếp góp dấu giày vào hơn một nửa số bàn thắng của đội tuyển.

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Theo dự đoán của Opta, Algeria vẫn có hơn 57% khả năng vượt qua vòng bảng. Điều đó cho thấy họ hoàn toàn đủ sức cạnh tranh một suất đi tiếp tại bảng J, dù trận ra quân với Argentina được xem là thử thách khó khăn nhất.

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