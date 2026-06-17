Mbappe gọi, Haaland lập tức trả lời bằng cú đúp bàn thắng

ANTD.VN - Không lâu sau khi Kylian Mbappe lập cú đúp giúp Pháp mở màn đánh bại Senegal 3-1, một ứng cử viên cho danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2026 khác là Erling Haaland cũng ghi 2 bàn quan trọng, giúp Na Uy thắng đậm Iraq 4-1 ở trận ra quân bảng I.

Trên sân Gillette (Mỹ) sáng 17-6, bất ngờ đã không xảy ra. Iraq, dù khởi đầu không tệ, vẫn phải nhận thất bại đậm đà 1-4 trước một Na Uy quá hiệu quả với Erling Haaland trên hàng công.



Iraq (trắng) khởi đầu không tệ nhưng vẫn thua đậm Na Uy



Phút 29, từ pha lên bóng bên cánh trái, David Wolfe thực hiện đường căng ngang chính xác vào khu vực cấm địa. Haaland băng cắt cực nhanh trước khi tung cú dứt điểm cận thành hạ gục thủ môn Jalal Hassan, mở tỉ số cho Na Uy.

Haaland rực sáng với cú đúp

Bàn thắng giúp đội bóng Bắc Âu thi đấu hưng phấn hơn, nhưng Iraq bất ngờ tìm được câu trả lời chỉ 10 phút sau đó. Phút 39, đại diện Tây Á tổ chức một pha phản công sắc nét. Al Ammari thoát xuống đầy tốc độ bên cánh trái trước khi thực hiện đường chuyền chuẩn xác vào trong. Aymen Hussein bật cao đánh đầu hiểm hóc, không cho thủ môn Na Uy cơ hội cản phá, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

​

Iraq ghi bàn gỡ hòa nhưng không đủ

Tuy nhiên, khi Iraq còn chưa kịp tận hưởng niềm vui, họ đã tự đẩy mình vào thế khó bằng một sai lầm đáng trách. Phút 43, từ đường chuyền về của đồng đội, thủ môn Jalal Hassan xử lý thiếu quyết đoán. Trong lúc Haaland tăng tốc áp sát, người gác đền của Iraq vẫn chần chừ thay vì chủ động phá bóng. Cú sút giải nguy sau đó đập trúng chân tiền đạo Na Uy rồi đổi hướng bay thẳng vào lưới.

​

Bàn thắng mang đậm dấu ấn của sự quyết tâm giúp Haaland hoàn tất cú đúp và đưa Na Uy bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước 2-1.

​

Sang hiệp hai, Iraq buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Điều đó tạo ra nhiều khoảng trống để Na Uy khai thác. Phút 76, Martin Odegaard thực hiện quả phạt góc bên cánh phải. Trong tình huống hàng thủ Iraq mất tập trung, Leo Ostigard âm thầm băng vào khu vực 5m50 rồi bật cao đánh đầu tung lưới đối phương, nâng tỉ số lên 3-1.

Na Uy thị uy sức mạnh trước Iraq

Bàn thắng thứ ba gần như dập tắt hy vọng lật ngược tình thế của Iraq. Đến phút 90+6, đội bóng Bắc Âu có thêm bàn thắng để khép lại một ngày thi đấu hoàn hảo. Từ một tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Aymen Hussein không may đưa bóng về lưới nhà, khiến Iraq nhận thêm bàn thua cay đắng.

​

Chiến thắng 4-1 giúp Na Uy có màn ra quân như mơ tại World Cup 2026. Không chỉ giành trọn 3 điểm, thầy trò HLV Solbakken còn cho thấy sức mạnh đáng gờm với hàng công giàu tốc độ và hiệu quả. Na Uy hiện tạm vượt lên Pháp để dẫn đầu bảng I nhờ hiệu số tốt hơn.

​