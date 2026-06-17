Mbappe phá kỷ lục ghi bàn, Pháp tưng bừng mở màn World Cup

ANTD.VN - Kylian Mbappe tiếp tục khẳng định vị thế số một của bóng đá Pháp bằng màn trình diễn rực sáng, trong chiến thắng 3-1 trước Senegal ở lượt trận mở màn bảng I World Cup 2026. Không chỉ góp công lớn giúp Les Bleus giành trọn 3 điểm, tiền đạo 28 tuổi còn thiết lập hàng loạt cột mốc lịch sử đáng nhớ.

Trận mở màn bảng I giữa Pháp và Senegal diễn ra rạng sáng 17-6 không hề dễ dàng cho nhà cựu vô địch thế giới. Nhờ nền tảng sức mạnh và sự tự tin, đại diện Phi châu đã buộc Les Bleus rời hiệp 1 đầy nhạt hòa với duy nhất 1 cú sút và không có cơ hội ăn bàn nào rõ ràng.

Pháp trải qua hiệp 1 vất vả trước Senegal

Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi chóng mặt trong hiệp 2. Khi trận đấu vẫn đang ở thế giằng co và Senegal cho thấy sự khó chịu với hệ thống phòng ngự kín kẽ, Kylian Mbappe đã lên tiếng đúng lúc. Phút 66, đội trưởng tuyển Pháp phá vỡ thế bế tắc bằng pha băng xuống thông minh trước khi dứt điểm gọn gàng từ đường kiến tạo của Michael Olise.

Mbappe mở tỉ số cho Pháp

Đến phút 82, Bradley Barcola thoát xuống thông minh và cú bấm bóng kỹ thuật đánh bại cựu thủ thành Chelsea - Edouard Mendy để nâng cách biệt lên 2-0.

Barcola nhân đôi cách biệt

Kịch tính được đẩy lên cao ở những phút cuối khi Senegal bất ngờ rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, Mbappe dập tắt mọi hy vọng của đại diện châu Phi bằng cú sút xa đẳng cấp, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội bóng áo lam.

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Hai bàn thắng vào lưới Senegal không chỉ mang ý nghĩa về mặt kết quả. Chúng còn giúp Mbappe chính thức trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử đội tuyển Pháp.

Mbappe đi vào lịch sử ĐT Pháp

Với 58 pha lập công sau 99 lần khoác áo Les Bleus, ngôi sao sinh năm 1998 đã vượt qua thành tích 57 bàn của Olivier Giroud để độc chiếm vị trí số một trong danh sách những chân sút xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Pháp.

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Nếu duy trì phong độ hiện tại, khoảng cách giữa Mbappe và phần còn lại của lịch sử bóng đá Pháp hứa hẹn sẽ còn được nới rộng, bởi năm nay tiền đạo Real Madrid mới 28 tuổi.

Không dừng lại ở đó, tiền đạo mang áo số 10 còn tiếp tục tiến gần tới một trong những cột mốc vĩ đại nhất lịch sử World Cup.

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Cú đúp trước Senegal giúp Mbappe nâng tổng số bàn thắng tại các vòng chung kết World Cup lên con số 14. Thành tích này đưa anh vượt qua hai huyền thoại Lionel Messi (13 bàn) và Pele (12 bàn) để vươn lên nhóm những chân sút xuất sắc nhất lịch sử giải đấu.

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Hiện tại, chỉ còn Miroslav Klose đứng trên Mbappe. Huyền thoại người Đức đang giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup với 16 pha lập công. Điều đó đồng nghĩa Mbappe chỉ còn cách cột mốc vô tiền khoáng hậu này đúng 2 bàn thắng.

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"Tôi không thi đấu để trả thù ai cả. Nếu muốn khiến mọi lời chỉ trích biến mất, có lẽ tôi phải chơi bóng đến năm 80 tuổi. Điều duy nhất tôi nghĩ đến là cống hiến những gì tốt nhất cho đội tuyển quốc gia", Mbappe chia sẻ sau trận.

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Với chiến thắng thuyết phục trước Senegal, tuyển Pháp có màn khởi đầu suôn sẻ trên hành trình chinh phục cúp vàng thế giới. Còn với Mbappe, đêm bùng nổ trước Senegal nhiều khả năng chỉ là chương đầu tiên, trên con đường xô đổ những kỷ lục mới của bóng đá thế giới.