Quyết liệt xử lý vi phạm, đảm bảo an ninh trật tự trận chung kết ASEAN Huyndai Cup 2026

ANTD.VN - Nhằm bảo đảm an ninh, trật tự trận chung kết ASEAN Huyndai Cup vào tối nay (26-8), Công an phường Từ Liêm, Hà Nội đã chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ CATP Hà Nội, triển khai phương án bảo vệ từ sớm.

Thượng tá Lê Xuân Hanh, Trưởng Công an phường Từ Liêm cho biết, trận chung kết ASEAN CUP lượt về tại Sân vận động Mỹ Đình không chỉ là một bữa tiệc bóng đá thu hút hàng vạn người hâm mộ cả nước mà còn dự kiến có sự hiện diện của nhiều lãnh đạo bóng đá khu vực và quốc tế.

Ngoài Madam Pang (Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan) và ông Trần Quốc Tuấn (Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam) thì Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino cùng Tổng thư ký FIFA Mattias Grafström dự kiến cũng sẽ có mặt. “Điều đó đặt ra yêu cầu cao về công tác đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn trận đấu” - chỉ huy Công an phường Từ Liêm nhìn nhận.

CAP Từ Liêm triển khai chốt bảo vệ trước giờ bóng lăn

Từ góc độ đó, nhiều ngày trước khi diễn ra trận chung kết, ngoài việc thực hiện theo phương án tổng thể của CATP Hà Nội, Công an an phường Từ Liêm cũng đã chủ động xây dựng phương án, bố trí các tổ công tác tăng cường tuần tra, kiểm soát tại khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình và các tuyến đường, khu vực công cộng xung quanh sân.

“Trước, trong và sau thời điểm diễn ra trận chung kết, Công an phường Từ Liêm tiếp tục bố trí nhiều tổ công tác tuần tra, kiểm soát; chủ động phát hiện, ngăn chặn các hành vi chèo kéo, gây mất trật tự công cộng và những hành vi vi phạm khác, góp phần tạo môi trường an toàn để người dân, người hâm mộ đến sân cổ vũ” - Trung tá Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Công an phường Từ Liêm cho biết.

Xử lý các hành vi vi phạm buôn bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè

Nhờ đó, sáng 26-8, Công an phường Từ Liêm đã phát hiện và triệu tập 2 trường hợp có hành vi chèo kéo người hâm mộ mua bán vé xem trận chung kết. Cụ thể 2 trường hợp này là H.Q.V. (SN 1988) và L.T.H. (SN 1986). Tại cơ quan công an, V. và H. khai nhận đã mua lại vé từ những người không có nhu cầu sử dụng. Sau đó, hai người này tìm cách bán lại cho người khác nhằm hưởng tiền chênh lệch.

Công an phường Từ Liêm đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt đối với H.Q.V. và L.T.H. về hành vi “Gây mất trật tự công cộng”, theo điểm a, khoản 2, Điều 8 Nghị định 282/2025/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội và phòng, chống bạo lực gia đình.

Triệu tập các đối tượng chèo kéo mua bán vé trận chung kết

Ông Trần Hữu Phú, một người hâm mộ đến xem trận đấu nhìn nhận, việc xử lý kịp thời 2 trường hợp chèo kéo, mua bán vé của Công an phường đã góp phần phòng ngừa tình trạng lợi dụng nhu cầu của người hâm mộ để mua đi bán lại vé, hạn chế nguy cơ phát sinh các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự quanh khu vực Sân vận động.

Ngoài phát hiện hành vi chèo kéo khách mua vé, Công an phường Từ Liêm còn làm rõ người đàn ông có hành vi đốt pháo sáng gây mất trật tự công cộng vào tối 16-8, sau trận thắng Malaysia tại khu vực bên ngoài Sân vận động Mỹ Đình.

Chiều 26-8, các đồng chí chỉ huy Công an phường Từ Liêm đã dẫn đầu nhiều tổ công tác kiểm tra các chốt trực tại khu vực Sân vận động Mỹ Đình. Trung tá Tạ Tuấn Dương cho biết, góp phần xây dựng một tinh thần cổ vũ bóng đá lành mạnh, an toàn, Công an phường đã sáng tạo mã QR với thông điệp “Bóng đá an toàn, cổ vũ văn minh” đăng tải các nội dung không nên thực hiện khi tham gia cổ vũ bóng đá; triển khai tổ chức cho người hâm mộ quét mã QE.

Người hâm mộ thích thú với mã QR của Công an phường Từ Liêm

Với tinh thần chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, Công an phường Từ Liêm tiếp tục triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, góp phần để các sự kiện thể thao diễn ra an toàn, văn minh, tạo điều kiện thuận lợi để người hâm mộ yên tâm cổ vũ đội tuyển Việt Nam.