Thực tập phương án chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn tại Tòa nhà SSI Home

ANTD.VN - Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 16 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp với Công ty cổ phần Chứng khoán SSI tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Tòa nhà SSI Home, số 1 Châu Văn Liêm, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng có mặt và triển khai chữa cháy

Buổi diễn tập được tổ chức nhằm nâng cao tinh thần chủ động, khả năng xử lý tình huống và kỹ năng phối hợp của lực lượng PCCC cơ sở, đồng thời kiểm tra, đánh giá khả năng vận hành các phương tiện, hệ thống PCCC tại chỗ khi xảy ra sự cố.

Theo tình huống giả định, sự cố chập điện xảy ra tại khu vực tầng 3 của tòa nhà - nơi tập trung nhiều thiết bị quan trọng và đông người làm việc. Đám cháy nhanh chóng phát triển, có nguy cơ lan rộng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bên trong và tài sản.

Ngay sau khi phát hiện cháy, lực lượng PCCC cơ sở lập tức triển khai các biện pháp xử lý ban đầu: cắt điện khu vực xảy ra sự cố, kích hoạt chuông báo cháy, sử dụng hệ thống họng nước chữa cháy tại chỗ để khống chế đám cháy; đồng thời hướng dẫn cán bộ, nhân viên thoát nạn theo lối an toàn và gọi điện báo lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH qua số 114.

Nhận được tin báo từ Trung tâm chỉ huy 114, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 16 nhanh chóng xuất 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy đến hiện trường. Phối hợp tham gia chữa cháy và CNCH còn có Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 17 với 1 xe thang.

Lực lượng PCCC&CNCH cơ sở sử dụng phương tiện chữa cháy để dập tắt đám cháy giả định

Ngay khi có mặt tại hiện trường, chỉ huy chữa cháy nhanh chóng khảo sát, đánh giá tình hình và phân công cán bộ, chiến sĩ triển khai đồng bộ các biện pháp, kỹ chiến thuật chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Các tổ công tác khẩn trương tìm kiếm người bị nạn, tổ chức cứu người, ngăn chặn cháy lan, đồng thời triển khai đội hình phun nước khống chế đám cháy.

Sau khoảng 10 phút triển khai, đám cháy giả định được dập tắt hoàn toàn, những người bị nạn được lực lượng chức năng tìm kiếm, đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm và tập kết tại vị trí an toàn.

Đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần Chứng khoán SSI cho biết, việc tổ chức thực tập phương án PCCC&CNCH là hoạt động thiết thực, nhất là đối với tòa nhà văn phòng thường xuyên tập trung đông người và có nhiều tài sản, thiết bị quan trọng. Qua diễn tập, cán bộ, nhân viên có thêm kỹ năng xử lý khi xảy ra cháy, nổ, qua đó chủ động bảo vệ tính mạng và tài sản.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH triển khai xe thang cứu người bị nạn từ trên cao xuống khu vực an toàn

Thông qua buổi diễn tập, lực lượng PCCC cơ sở được củng cố kiến thức, rèn luyện thao tác và nâng cao kỹ năng xử lý tình huống thực tế. Đây cũng là dịp kiểm tra khả năng phối hợp giữa lực lượng PCCC tại chỗ với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH chuyên nghiệp.

Việc thường xuyên tổ chức tập huấn, thực tập phương án chữa cháy và CNCH góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa, khả năng ứng phó từ sớm, từ cơ sở, hạn chế thấp nhất thiệt hại nếu xảy ra cháy, nổ. Qua đó, chủ động bảo đảm an toàn PCCC, phục vụ hiệu quả hoạt động thường xuyên tại Tòa nhà SSI Home.