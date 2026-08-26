Chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét trên sông Hồng

ANTD.VN -Gắn nhiệm vụ chuyên môn với phong trào thi đua “3 nhất: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất”, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát đường thủy số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội xác định đây không chỉ là phong trào thi đua mà còn là yêu cầu xuyên suốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông đường thủy và phòng, chống thiên tai trên tuyến sông Hồng.

Kỷ luật nhất - Chủ động tuần tra, giữ an toàn trên tuyến sông Hồng

Trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lớn kéo dài có thể làm mực nước sông Hồng dâng cao, dòng chảy thay đổi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với hoạt động giao thông đường thủy, với trách nhiệm quản lý 107 km đường sông với ba tuyến sông Hồng; sông Đuống và suối Yến Hương Sơn, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 xác định chủ động tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình tại các khu vực trọng điểm là một trong những nhiệm vụ then chốt trong công tác phòng ngừa, ứng phó thiên tai.

Cảnh sát đường thủy số 2 tuần tra trên sông Hồng

Thực hiện tinh thần “Kỷ luật nhất”, đơn vị chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tăng cường tuần tra kiểm soát trên tuyến, tập trung vào các khu vực có nguy cơ cao như bến khách ngang sông, bến khách dọc sông, bến thủy nội địa, khu vực tập kết, bốc xếp hàng hóa, khu vực neo đậu phương tiện và các khu vực dân cư ven sông. Qua tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát đường thủy kịp thời phát hiện những nguy cơ mất an toàn, nhắc nhở, hướng dẫn chủ phương tiện, chủ bến chủ động phòng ngừa, gia cố hệ thống neo buộc, di chuyển phương tiện đến vị trí an toàn khi cần thiết.

Cảnh sát đường thủy nhắc nhở, hướng dẫn chủ phương tiện, chủ bến chủ động phòng ngừa, gia cố hệ thống neo buộc, di chuyển phương tiện đến vị trí an toàn khi cần thiết.

Đặc biệt, tại các khu vực cầu đang thi công, công trình vượt sông và khu vực có hoạt động xây dựng trên lòng sông, đơn vị tăng cường kiểm tra, nắm tình hình, chủ động phát hiện các nguy cơ ảnh hưởng đến luồng giao thông, an toàn công trình và phương tiện qua lại. Khi mực nước, dòng chảy hoặc điều kiện thời tiết có diễn biến bất thường, lực lượng làm nhiệm vụ kịp thời cảnh báo, hướng dẫn phương tiện giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, đi đúng luồng, đúng hướng dẫn, hạn chế tối đa nguy cơ va chạm với công trình và phương tiện khác.

Tại các khu vực cầu đang thi công, công trình vượt sông và khu vực có hoạt động xây dựng trên lòng sông, đơn vị tăng cường kiểm tra, nắm tình hình, chủ động phát hiện các nguy cơ ảnh hưởng đến luồng giao thông, an toàn công trình và phương tiện qua lại.

Cùng với tuần tra kiểm soát, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, đơn vị quản lý bến, chủ đầu tư và các lực lượng chức năng tổ chức điều tiết giao thông đường thủy tại những khu vực có nguy cơ mất an toàn, nhất là khi mưa lớn, nước lũ dâng cao, dòng chảy mạnh hoặc xuất hiện tình huống bất thường. Qua đó, vừa bảo đảm giao thông đường thủy được duy trì an toàn, vừa kịp thời xử lý những tình huống phát sinh, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Lực lượng Cảnh sát đường thủy tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện, việc chấp hành quy định về số người được phép chở, trang bị và sử dụng áo phao, dụng cụ nổi cứu sinh.

Tại các bến khách ngang sông, lực lượng Cảnh sát đường thủy tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện, việc chấp hành quy định về số người được phép chở, trang bị và sử dụng áo phao, dụng cụ nổi cứu sinh; đồng thời chủ động yêu cầu tạm dừng hoạt động khi điều kiện thời tiết, thủy văn không bảo đảm an toàn.

Đối với các bến thủy nội địa, bến dọc sông và khu vực phương tiện vận tải hàng hóa thường xuyên hoạt động, đơn vị tăng cường kiểm tra việc neo đậu, xếp dỡ hàng hóa, bảo đảm phương tiện không bị trôi dạt, va đập trong điều kiện nước lũ và dòng chảy mạnh; kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn chủ phương tiện thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, đơn vị đồng thời nắm chắc diễn biến địa bàn, kịp thời phát hiện các điểm xung yếu, vị trí có nguy cơ sạt lở, dòng chảy bất thường, vật cản trên luồng hoặc các yếu tố có thể ảnh hưởng đến an toàn giao thông đường thủy, từ đó chủ động tham mưu, phối hợp xử lý ngay từ cơ sở.

Trung tá Trần Văn Công, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 2 cho biết: Việc tăng cường tuần tra kiểm soát không chỉ nhằm phát hiện, xử lý vi phạm mà quan trọng hơn là phòng ngừa từ sớm, cảnh báo từ xa, hạn chế nguy cơ tai nạn trước khi xảy ra, góp phần bảo đảm an toàn cho người, phương tiện và các công trình trên tuyến sông Hồng. Với phương châm “chủ động nắm tình hình – tăng cường tuần tra kiểm soát – kịp thời cảnh báo – phối hợp điều tiết – xử lý ngay từ cơ sở”, tinh thần “Kỷ luật nhất” được Đội Cảnh sát đường thủy số 2 cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ thiết thực, góp phần xây dựng tuyến sông Hồng an toàn, thông suốt, nhất là trong thời điểm mưa lớn, lũ và các hình thái thời tiết nguy hiểm.

"Trung thành nhất" - Sẵn sàng bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của nhân dân

Trong mọi tình huống thiên tai, nhiệm vụ bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của Nhân dân luôn được cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát đường thủy số 2 xác định là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.

Cán bộ chiến sĩ sẵn sàng lao vào nơi nguy hiểm hỗ trợ người dân, di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn.

Khi xuất hiện tình huống nguy hiểm, cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng tiếp cận khu vực bị ảnh hưởng, phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tổ chức cảnh báo, hướng dẫn người dân, di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn; đồng thời hỗ trợ các phương tiện đang hoạt động trên sông chủ động tìm nơi neo đậu an toàn.

Đặc thù công tác trên sông nước đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải thường xuyên đối mặt với những điều kiện thời tiết, thủy văn phức tạp. Trong những thời điểm mưa lớn, nước dâng, dòng chảy mạnh, việc tiếp cận hiện trường cứu nạn, cứu hộ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ, chiến sĩ luôn xác định khi nhân dân cần, lực lượng Công an phải có mặt, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm.

Đó chính là biểu hiện cụ thể của tinh thần “Trung thành nhất” – trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; đặt lợi ích, sự an toàn của nhân dân lên trên hết, trước hết.

"Gần dân nhất"- Bám tuyến, sát địa bàn, cảnh báo từ sớm

Trung tá Phùng Quang Hưng, Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 2 cho biết thêm: Phòng, chống thiên tai không chỉ là nhiệm vụ khi mưa lũ xảy ra mà phải được thực hiện ngay từ trước đó. Với phương châm “phòng ngừa là chính”, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát đường thủy số 2 chủ động xuống địa bàn, bám tuyến, nắm tình hình tại các bến thủy, khu dân cư ven sông, gặp gỡ chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện và nhân dân để tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn.

Cảnh sát đường thủy số 2 thăm hỏi, dặn dò, tặng áo phao người dân vạn chài Văn Đức trước mùa mưa bão sáng 25/8.

Lực lượng chức năng tập trung tuyên truyền, nhắc nhở người dân không hoạt động trên sông khi thời tiết diễn biến nguy hiểm; không đưa phương tiện vào khu vực có dòng chảy mạnh, nước xoáy hoặc có nguy cơ sạt lở; chủ động kiểm tra dây neo, thiết bị cứu sinh và đưa phương tiện đến vị trí an toàn khi mực nước có dấu hiệu dâng cao.

Đối với các bến khách ngang sông và phương tiện chở khách, yêu cầu bảo đảm an toàn được đặt lên hàng đầu. Người điều khiển phương tiện phải chấp hành nghiêm các quy định về số người được phép chở, trang bị và sử dụng áo phao, dụng cụ nổi cứu sinh; chủ động tạm dừng hoạt động khi điều kiện thời tiết, thủy văn không bảo đảm an toàn.

"Thông qua việc “đến với dân, nói cho dân hiểu, hướng dẫn để dân biết và hỗ trợ khi dân cần”, phong trào “Gần dân nhất” được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, góp phần hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra tai nạn, sự cố trên tuyến sông", Trung tá Phùng Quang Hưng nhấn mạnh.

Chủ động phòng ngừa - Kịp thời ứng phó - Tận tâm vì nhân dân

Với đặc thù quản lý, tuần tra, kiểm soát trên tuyến sông Hồng, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 xác định công tác phòng, chống thiên tai phải được triển khai đồng bộ, thường xuyên và liên tục; kết hợp chặt chẽ giữa nắm tình hình, cảnh báo, tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm và cứu nạn, cứu hộ.

“Gần dân nhất” để kịp thời nắm tình hình, cảnh báo, hỗ trợ nhân dân ngay từ cơ sở.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ là một tuyên truyền viên, một người trực tiếp nắm tình hình và là lực lượng sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Mỗi phương tiện tuần tra là một “điểm cảnh báo” cơ động trên sông; mỗi lần tiếp xúc với người dân là một lần nâng cao ý thức chủ động phòng tránh thiên tai.

Qua đó, phong trào “3 nhất” được gắn chặt với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị:

“Kỷ luật nhất” để luôn chủ động, sẵn sàng;

“Trung thành nhất” để không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, vì cuộc sống bình yên của Nhân dân;

“Gần dân nhất” để kịp thời nắm tình hình, cảnh báo, hỗ trợ Nhân dân ngay từ cơ sở.

Trong thời gian tới, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 tiếp tục chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng, tăng cường tuần tra, kiểm soát, nắm chắc diễn biến tình hình trên tuyến sông Hồng; rà soát các khu vực xung yếu, có nguy cơ sạt lở, ngập úng; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh.

Với tinh thần “Chủ động từ sớm – ứng phó từ xa – cứu dân kịp thời – bảo đảm an toàn trên tuyến sông Hồng”, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát đường thủy số 2 quyết tâm phát huy truyền thống vì nhân dân phục vụ, thực hiện thắng lợi phong trào thi đua “3 nhất”, góp phần bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, phòng ngừa tai nạn, hạn chế thiệt hại do thiên tai và giữ vững cuộc sống bình yên của nhân dân trên địa bàn Thủ đô.