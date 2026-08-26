Ngành sản xuất thuốc lá cần chuyển dịch theo hướng giảm tác hại đối với sức khỏe

ANTD.VN - Theo chuyên gia, ngành sản xuất thuốc lá cần thay đổi theo hướng tăng hàm lượng công nghệ, giảm nicotine và kiểm soát tốt hơn các chất có nguy cơ gây hại, tạo ra sản phẩm lành mạnh hơn cho người dùng.

Ngày 26/8, Báo Tiền Phong đã tổ chức tọa đàm “Góp ý Dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (sửa đổi): Tăng cường hiệu quả thực thi và phối hợp liên ngành”.

Tại tọa đàm, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Luật nhằm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất của hệ thống pháp luật và khả thi khi triển khai trên thực tế.

Trong đó, một trong những vấn đề được tập trung thảo luận là cách xác định, phân loại thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá khác, cũng như yêu cầu nâng cao hiệu quả thực thi và kiểm soát thị trường.

Theo các ý kiến tại tọa đàm, các khái niệm về thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá khác cần tiếp tục được hoàn thiện nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý và kỹ thuật rõ ràng cho quá trình áp dụng.

TS.BS Dương Huy Lương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y Tế

Theo TS.BS Dương Huy Lương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, tính khả thi của các quy định phụ thuộc vào công tác thực thi, truyền thông và phối hợp liên ngành.

Doanh nghiệp đã được cấp phép vẫn tiếp tục hoạt động theo giấy phép và cam kết đầu tư hiện hành. Tuy nhiên, xu hướng chung của ngành thuốc lá trong nước và thế giới cần chuyển dịch theo hướng giảm tác hại đối với sức khỏe.

Do đó, ngành sản xuất thuốc lá cần thay đổi theo hướng tăng hàm lượng công nghệ, giảm nicotine và kiểm soát tốt hơn các chất có nguy cơ gây hại, tạo ra sản phẩm lành mạnh hơn cho người dùng.

Theo đó, cùng với hoàn thiện hành lang pháp lý, việc xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu kiểm soát thành phần sản phẩm là cần thiết để hạn chế nguy cơ đối với sức khỏe người sử dụng.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cũng đồng thuận mục tiêu của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá là tập trung phòng ngừa và ngăn chặn các tác hại do thuốc lá gây ra đối với sức khỏe con người, chứ không phải chống thuốc lá toàn diện.

Các ý kiến tại hội thảo cũng tập trung vào việc tiếp tục rà soát tính phù hợp của một số quy định trong dự thảo với Nghị quyết số 173/2024/QH15 của Quốc hội.

Theo đó, các khái niệm về thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá khác cần được hoàn thiện nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý và kỹ thuật rõ ràng cho quá trình áp dụng trên thực tế.

Đối với thuốc lá điện tử (TLĐT) và thuốc lá nung nóng (TLNN), các đại biểu cho rằng cần làm rõ hơn cơ sở khoa học, đặc tính kỹ thuật và tiêu chí phân loại của từng nhóm sản phẩm.

Đồng thời, việc xây dựng và hoàn thiện các định nghĩa nên có sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học và các bên liên quan nhằm bảo đảm phản ánh đúng bản chất sản phẩm, phù hợp với thông lệ quốc tế và thuận lợi cho công tác quản lý.