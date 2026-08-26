Hà Nội: Truy tìm chiếc loa nhãn hiệu MALONE - E215 bị mất cắp tại một nhà dân

ANTD.VN -Liên quan đến vụ án trộm cắp tài sản, cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội cần truy tìm chiếc loa, nhãn hiệu MALONE - E215, là tang vật vụ án.

Cụ thể, ngày 06/09/2021 tại số nhà 10, LK2 BEMES, tổ Hưng Thịnh 3, phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội xảy ra vụ mất trộm tài sản là 01 chiếc loa kéo nhãn hiệu MALONE -E215 (Bass 40 cm) phần mặt trước màu vàng, thân màu đen, kích thước khoảng 1m x 0,5m.

Quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan điều tra chưa thu hồi được chiếc loa là tài sản bị chiếm đoạt, đồng thời cần xác minh, làm rõ những người có thông tin liên quan đến vụ trộm cắp tài sản.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết thông tin về chiếc loa nêu trên, người đang quản lý, sử dụng, mua bán, trao đổi hoặc có thông tin liên quan đến nguồn gốc chiếc loa nêu trên liên hệ cung cấp thông tin cho Cơ quan điều tra.

Đồng thời, đề nghị người nào biết, chứng kiến vụ việc hoặc có thông tin liên quan đến vụ trộm cắp tài sản trên, hãy cung cấp thông tin cho Cơ quan điều tra.

Mọi thông tin cung cấp xin liên hệ: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (Công an phường Kiến Hưng, TP Hà Nội, địa chỉ: Lô C3, Khu đô thị Lacasta, phường Kiến Hưng, TP Hà Nội (đồng chí Nguyễn Tiến Thắng - Cán bộ tiếp nhận, SĐT: 0989734564).