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Công ty sản xuất thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% bị phạt 50 triệu đồng

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An Nhiên

ANTD.VN - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) xử phạt Pharmedic 50 triệu đồng do sản xuất thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% bị xác định vi phạm mức độ 3.

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Một lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% do Pharmedic sản xuất

Theo quyết định xử phạt, Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (trụ sở tại phường Cầu Ông Lãnh, TP. HCM) đã có hành vi sản xuất thuốc dung dịch nhỏ mắt Natri clorid 0,9%, số giấy đăng ký lưu hành 893100060724, số lô 10370725, ngày sản xuất 14/7/2025, hạn dùng đến 14/1/2028, vi phạm mức độ 3 theo quy định.

Căn cứ các quy định hiện hành, Cục Quản lý Dược quyết định xử phạt Pharmedic 50 triệu đồng. Doanh nghiệp không bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung và cũng không phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Quyết định nêu rõ không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ đối với hành vi vi phạm của doanh nghiệp.

Pharmedic có trách nhiệm nộp số tiền phạt 50 triệu đồng vào Kho bạc Nhà nước khu vực I trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt. Trường hợp quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành, doanh nghiệp sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định. Đồng thời, với mỗi ngày chậm nộp tiền phạt, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Cục Quản lý Dược giao Sở Y tế TP Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện quyết định, đồng thời giao Phòng Quản lý Chất lượng thuốc thuộc Cục Quản lý Dược tổ chức triển khai.

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